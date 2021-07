Pro & Contra «Die Ehe wird gestärkt» – «Die Ehe wird aufgeweicht»: Das sagen zwei Zentralschweizer Politiker zur «Ehe für alle» FDP-Ständerat Matthias Michel wirbt für ein Ja, SVP-Nationalrat Peter Keller für ein Nein.

Matthias Michel, Ständerat FDP/ZG

Als Kind war für mich die Ehe primär eine Liebesgemeinschaft: Man liebt sich, man bleibt zusammen. Wir selber heirateten kirchlich aus einer religiösen Wertehaltung heraus. Das alles sind persönliche Entscheidungen. Hier spielt der Staat nicht mit.

Ganz anders bei der zivilen Trauung vor dem Staat: Im Gegensatz zum Partner oder zur Partnerin oder zu einer religiösen Gemeinschaft wählen wir den Staat nicht aus: Wir sind in ihn hineingeboren und dessen Regeln unterworfen. Deshalb muss sich der Staat an verfassungsmässige Grundsätze wie denjenigen der Gleichbehandlung halten. So hat er das Regelwerk der Ehe allen auf Dauer ausgerichteten Zweierbeziehungen anzubieten – Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts sind nicht erlaubt.

Persönlich wählten meine Frau und ich die zivilrechtliche Ehe, da sie geeignete Regeln für eine dauerhafte Zweierbeziehung und dann auch zum Schutz für Kinder bereitstellt.

Für gleichgeschlechtliche Paare gibt es heute zwar die eingetragene Partnerschaft, die aber in wesentlichen Punkten nicht dieselben Rechte ermöglicht (Bürgerrecht, Hinterlassenenrente, Adoption) und somit eine Zweiklassengesellschaft schafft.

Es gibt keinen Grund, Personen die Ehe zu verbieten, welche in einer stabilen Zweierbeziehung leben und dabei die ehelichen Rechte und Pflichten beachten wollen. Die Abschaffung dieser Ungleichbehandlung ist ein Schritt, welchen 15 europäische Staaten schon getan haben. Die Zeit, als gemäss Zivilgesetzbuch der Ehemann noch «das Oberhaupt der Familie» war, ist längst vorbei.

Mit dem Ja zur Ehe für alle wird auch die Zeit vorbei sein, welche gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe verwehrt. Dass dieses Eheinstitut als solches geeignet ist, zeigt der in der Vernehmlassung breit getragene Vorschlag unseres Parlaments. Das Ja zur «Ehe für alle» stärkt nicht nur betroffene Minderheiten, sondern generell unsere Grundrechte und das Eheinstitut als solches.

Peter Keller, Nationalrat SVP/NW

Wie ist die rechtliche Situation heute? Wir unterscheiden zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft. Die Ehe steht für die Verbindung zwischen Mann und Frau. Ehe und Familie werden durch verschiedene Gesetze geschützt – insbesondere die Mütter und Kinder. Gleichgeschlechtliche Paare können ihre Partnerschaft eintragen lassen und sind damit in vielen Bereichen einer Ehe gleichgestellt: Es bestehen gegenseitige Rentenansprüche, der Partner ist erbberechtigt, man kann ihn im Spital besuchen, viele Verträge gelten gemeinsam und vieles mehr.

Alles gut? Offenbar nicht. Homosexuelle Beziehungen sollen nun der Ehe komplett gleichgestellt werden. Dabei geht es letztlich um Fragen der Fortpflanzung. Das neue Gesetz will lesbischen Paaren die Samenspende erlauben. Es ist klar, welche nächsten Schritte folgen: Samenspenden auch für schwule Männer, dann das Recht auf Adoption und schliesslich Kinder auf «Bestellung» über Leihmütter oder Labore. Was medizinisch möglich ist, soll möglich gemacht werden. Wer denkt dabei noch an das Wohl dieser Kinder?

Es geht nicht darum, die Ehe zwischen Mann und Frau zu verklären. Natürlich gibt es schwierige Familienverhältnisse. Trotzdem: Haben Kinder nicht ein Recht zu wissen, wer ihre biologischen Väter und Mütter sind? Und sind Väter und Mütter nicht die wichtigsten Bezugspersonen für uns alle? Wollen wir jenes Modell, das die grosse Mehrheit in unserem Land lebt, wirklich aufweichen und preisgeben? Wo ziehen wir die Grenzen bei der Fortpflanzungsmedizin?

Es geht bei der «Ehe für alle» nicht um Regenbogen-Romantik. Die Menschen sollen lieben, wen sie wollen. Wir diskutieren über rechtliche Konsequenzen und was folgen wird. Die nächste Diskussion wird sein, ob eine Ehe nur aus zwei Personen besteht. Mit welcher Logik wird man gegen die «Ein-Eltern­familie» oder gegen die islamische Vielehe sein können?

Wir tun gut daran, die Ehe weiterhin als gewachsene Verbindung zwischen Mann und Frau zu schützen. Auch zum Wohl der Kinder.