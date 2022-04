Pro & Contra Soll die Schweiz den Frontex-Ausbau mitfinanzieren? Glanzmann und Töngi über die Aufstockung des Beitrags für die Grenzschutzbehörde Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob die Schweiz den Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex finanziell mittragen soll oder nicht. Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann befürwortet die Vorlage, Grüne-Nationalrat Michael Töngi lehnt sie ab.

PRO: Ida Glanzmann, Mitte-Nationalrätin

Ida Glanzmann-Hunkeler, Mitte-Nationalrätin aus dem Kanton Luzern. Bild: Keystone

Das Referendum gegen Frontex war schon vor dem 24. Februar dieses Jahres nicht nachvollziehbar. Seit der russischen Invasion in der Ukraine steht es nun aber völlig quer in der Landschaft. Gerade in einer Krise ist es zentral, dass der Grenzschutz funktioniert und sichergestellt ist, dass Menschen auf der Flucht geholfen wird und sie vor Missbrauch und Kriminalität geschützt werden können.

Die Ablehnung des Gesetzes würde eine Teilnahme der Schweiz an dieser Sicherheitsordnung aufs Spiel setzen. Darüber hinaus würde unser Verhältnis zu unseren Nachbarn und zur EU weiter erschwert. Wir würden aus dem Schengen-System ausgeschlossen und damit auch aus dem gesamteuropäischen Sicherheitssystem.

Dies wäre völlig verantwortungslos und hätte weitreichende Konsequenzen für die internationale Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Asylbehörden. Der Zugriff auf unzählige Datenbanken und Informationssysteme ginge verloren, die essenziell für Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung sind.

Bei Ablehnung des Gesetzes wird der europäische Grenzschutz geschwächt, es werden Menschenhändler und Schlepperbanden gestärkt. Schlimmer noch: Die Schweiz stielt sich aus der Verantwortung, tatsächlich etwas zu verbessern. Denn die Frontex-Grenzen werden trotzdem weiter bestehen, einfach ohne die Beteiligung der Schweiz, die mithelfen will, die Menschenrechte zu gewährleisten. Das Schengener-Abkommen stärkt die innere Sicherheit des Schengen-Raums und damit auch die der Schweiz.

Mit der Erweiterung des Schengen-Besitzstandes setzt sich die Schweiz stärker für die Sicherheit der Schengen-Aussengrenzen ein. Damit kann die Schweiz einen aktiven Beitrag für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Menschen an der Grenze leisten. Es ist deshalb richtig, dass die Schweiz hier ihre Verantwortung übernimmt und sich mit Geld und Personal solidarisch an diesem System beteiligt. Deshalb sagte die Mehrheit des Parlaments am 15. Mai klar Ja zu Frontex.

CONTRA: Michael Töngi, Grüne-Nationalrat

Michael Töngi, Nationalrat der Grünen aus dem Kanton Luzern. Bild: Keystone

Haben Sie diese verstörenden Berichte auch gelesen? Da werden Menschen an der griechischen Küste von Grenzpolizisten zurück auf Boote gezerrt, aufs offene Meer getrieben oder sogar ins Wasser geworfen. An den europäischen Aussengrenzen werden Menschenrechte mit Füssen getreten. Frontex arbeitet sogar mit der libyschen Küstenwache zusammen, um Migranten zurück in libysche Gefängnisse zu schicken, wo Morde, Versklavung und Vergewaltigungen dokumentiert sind. Diese Menschen haben keine Möglichkeit, überhaupt einen Asylantrag zu stellen, wie es ihnen zusteht.

Im Auftrag der EU-Kommission ist die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex, zusammen mit den nationalen Grenzpolizeien, für dieses unmenschliche Regime verantwortlich. Auch der Bundesrat trägt die Leitlinien für diese grausame Politik mit.

Jetzt soll Frontex massiv ausgebaut werden. Dies stösst nicht nur in der Schweiz auf Widerstand: Das Europäische Parlament hat den Ausbau kritisiert und einen Teil des Budgets eingefroren.

Mit der Referendumsabstimmung besteht zum ersten Mal die Gelegenheit, dass wir uns an der Urne gegen das unwürdige Grenzregime aussprechen und Druck auf Reformen machen können. Bei einem Nein wird die Schweiz mit der EU über die Weiterführung der Schengen-Mitgliedschaft verhandeln. Die Schweiz muss dabei die nötige Neuausrichtung von Frontex – insbesondere den Schutz von Menschen beispielsweise vor dem Ertrinken – einfordern.

Die Schweiz selber muss eine grössere Verantwortung in der internationalen Migrationspolitik übernehmen. Im Rahmen einer Neuausrichtung der Migrationspolitik und einer Reform von Frontex soll der Bundesrat die Schengen-Weiterentwicklung nochmals dem Parlament und allenfalls der Bevölkerung zur Genehmigung vorlegen, womit die Schweiz im Schengen-Raum verbleibt. PS: Die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen ist gross und absolut notwendig – vergessen wir dabei nicht, dass viele andere Menschen auch vor Krieg und Elend auf der Flucht sind.