Pro und Contra «Irrweg Tierversuch» oder «schädlich für die Gesundheitsversorgung»: Die Debatte zur Tierversuchsinitiative Für die Initianten sind Tierversuche ein Irrweg. Die Gegner warnen vor einem Verbot. Wir lassen beide Seiten zu Wort kommen: Initiantin Irene Varga und Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger.

Pro: «Tierversuche stoppen – Forschung toppen»

Irene Varga, Co-Präsidentin IG Tierversuchsverbots-Initiative CH Urs Bucher

Wer ein Auto Probe fährt, rechnet nicht mit Pannen. Pannenfreiheit erwarten auch Teilnehmende an einem Menschenversuch – genannt klinische Studie. Vergebens. Die Realität ist erschreckend anders: die überwiegende Mehrzahl der Substanzen, welche nach Tierversuchen als erfolgsversprechend eingestuft werden, versagen im Menschenversuch und dürfen nicht auf den Markt.

Der Grund solcher gravierenden Fehlleistungen: man vertraut dem Irrweg Tierversuch. Es werden gigantische Ressourcen vertan mit Forschung an speziesfremden Zellen und Tieren, statt dass sie deutlich in die patientennützlichen Ansätze wie individualisierte Medizin, virtueller Patient, Selbstheilung und vieles mehr investiert werden würden. Die Medizinbranche kümmert dies wenig, solange Konsumenten und Gerichte den Produkten und Abläufen vertrauen.

Tierversuche retten nicht vor Pannen: Sogar Skandalsubstanzen wie Rofecoxib (VIOXX) oder Thalidomid (Contergan) oder ihre Derivate (z.B. Lenalidomid) sind zurück oder in der Vorbereitung dazu. Dies hängt nur am Rande damit zusammen, dass man in der Medizin langsam Einsicht entwickelt, welche die Schuhbranche schon früh erlangte: Schuhgrösse 42 passt nicht allen, aber einigen hervorragend.

So verhält es sich mit Medikamenten und der empfohlenen Dosis. Was immer man anwendet, es muss zum Nutzenden, zu seinem Genom, Epigenom, seinem physiologischen Zustand und zu seiner Darmflora etc. passen.

Wo individuelle Unterschiede ignoriert werden, wundert man sich darüber, dass sich Studien widersprechen und Heilungen ausbleiben. Längst jedoch müssten alle wissen, dass selbst eineiige Zwillinge von je eigenen Rezepten profitieren. Wie sollten da Hund, Katz, Maus & Co der bessere Ratgeber sein?

«Es gibt nur zwei Gründe, für Tierversuche zu sein: man verdient daran, oder man weiss zu wenig darüber.» nach Dr. med. Werner Hartinger.

Contra: «Versorgung mit Medikamenten wäre nicht mehr sichergestellt»

Andrea Gmür-Schönenberger, Ständerätin Mitte/Luzern Urs Flueeler / KEYSTONE

Einen solchen Entscheid habe ich im Parlament noch nie erlebt: Sowohl Stände- als auch Nationalrat haben die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» einstimmig abgelehnt. Warum? Die Volksinitiative verlangt ein absolutes Tierversuchsverbot, sowie das Einfuhrverbot für sämtliche Produkte, die unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden. Diese Forderungen gehen viel zu weit und wären schädlich für die Gesundheitsversorgung, die Wirtschaft und nicht zuletzt den Forschungsplatz Schweiz.

Unsere Versorgung mit Medikamenten, Impfstoffen und anderen Medizinprodukten könnte bei Annahme der Initiative nicht mehr sichergestellt werden. Bei einem Ja würden wir auch komplett auf einen Impfstoff gegen Corona verzichten.

Ebenso einig wie bei der Ablehnung der Initiative waren wir uns, dass das Tierleid wo immer möglich vermieden werden soll. Die Schweiz besitzt aber heute bereits eine der strengsten Gesetzgebungen für den Schutz der Versuchstiere. So sind Versuche, die einem Tier Schmerzen oder Schaden zufügen, auf ein unerlässliches Mass zu reduzieren. Überhaupt muss jeder belastende Tierversuch von der zuständigen kantonalen Behörde bewilligt werden. Es handelt sich dabei um Fachkommissionen bestehend aus unabhängigen Fachleuten und Tierschutzvertretern. Damit ein Tierversuch zugelassen wird, muss der erwartete Nutzen für die Gesellschaft die belastenden Folgen des Tieres überwiegen.

In der Schweiz wurde die Anzahl Tierversuche deshalb seit 1983 um 72% gesenkt. Jedes Labor verfügt überdies über einen Tierschutzbeauftragten. Weiter fördert und beteiligt sich der Bund am 3R-Kompetenzzentrum (Reduce, Refine, Replace). Zur Anwendung kommen da alternative Methoden, die Tierversuche reduzieren, weiterentwickeln und ersetzen sollen. Das ist alles richtig. Die Initiative ist jedoch ein Rundumschlag und betrifft die medizinische Versorgung und damit unsere Gesundheitssicherheit. Ich bitte Sie, diese gefährliche Initiative klar abzulehnen.