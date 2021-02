Service Public der Post Die Post im Zugzwang: Das Motto «Koste es, was es wolle» hat ausgedient Bei der Grundversorgung der Post haben die Kosten zu lange zu wenig Beachtung erhalten. Werden die Spielregeln nicht angepasst, schreibt die Post schon bald rote Zahlen. Roman Schenkel Hören Drucken Teilen

Eine Frau wirft Briefe in einen Briefkasten: Wird es künftig noch eine A-Post geben? Die Debatte über die Gundversorgung der Post hat begonnen.

Benjamin Manser

Viel zu lange hat die Politik in Service-public-Debatten keine Rücksicht auf die Kosten genommen: Einen Brief bis am Mittag des Folgetags im Briefkasten? Garantiert! Eine Postfiliale für jedes Tal? Unbedingt! Künstlich tiefe Kontoführungsgebühren? Logisch!

Doch all diese Leistungen müssen irgendwie bezahlt sein. Die Post kann die heutige Grundversorgung noch für die nächsten vier Jahre kostendeckend finanzieren. Ab 2025 drohen rote Zahlen: Die Briefpost geht stark ­zurück, die Frequenzen in den Filialen schrumpfen und Postfinance, der einstige Goldesel, ist zum Sanierungsfall geworden. Mit den tiefen Zinsen schmelzen ihr wegen des Kredit- und Hypothekarverbots die Erträge weg. Zwar will der Bundesrat Postfinance von ihren Fesseln befreien, sie soll aber gleichzeitig privatisiert werden. Fällt die Postfinance als Ertragsperle für den Postkonzern weg, dürfte dies den finanziellen Druck auf die anderen Segmente nur noch verstärken.

Bleibt das Paketgeschäft: Dieses bringt zwar gerade jetzt rekordhohe Volumina, hat aber tiefe Margen. Das wird die Post auch nicht retten. Die Debatte um Definition und Kosten der Grundversorgung des gelben Riesen ist deshalb überfällig. Die heutigen Regeln sind veraltet. Kommt hinzu, dass sich in der Pandemie die Digitalisierung beschleunigt hat. Digitale Prozesse werden die Anzahl Briefe und Einzahlungen am Schalter weiter reduzieren. Dass es keine Zustellung am Folgetag mehr geben oder dass diese viel mehr kosten wird, dürfte deshalb in ein paar Jahren so normal sein wie das Fehlen einer Poststelle in jeder Gemeinde.