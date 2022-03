Ukraine-Krise Willkommen in der Realität: Warum sich für die Schweiz ein Blick nach Skandinavien lohnt In seinem Gastbeitrag schreibt Thomas Kessler, weshalb die Schweiz im Umgang mit der Ukraine-Krise von anderen Demokratien in Europa noch so einiges lernen kann. Thomas Kessler* Drucken Teilen

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in der Warteschlange für die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum in Zürich. Keystone

Weltweit hat auch die Bewegung Fridays for Future für Frieden demonstriert. Ich war an der Demo in Basel, sie war eindrücklich und berührend. Als junge Ukrainer erzählten, wie die Väter nun als Patrioten mit ihren Waffen ins Heimatland gingen, um es gegen die Invasoren zu verteidigen, waren nicht nur die jungen Leute betreten still. Es schien, als wäre die ferne Realität mitten in die wohlbehütete Friedensinsel geknallt. Auch ältere Semester kämpften innerlich mit ihren pazifistischen Idealen.

Überfordert ist auch die offizielle Schweiz. Bekanntlich brauchte sie vier Tage für den Sanktionsentscheid. Der Öl- und Gasmarkt, der den Krieg mit 1 Milliarde Franken pro Tag finanziert, ist davon allerdings ausgeschlossen. Unbedarft auch die Verwaltung, trotz viel gutem Willen.

Die Aufnahme der ersten Flüchtlinge war ein bürokratisches Debakel. Inzwischen klappt’s besser.

Warum der Nachrichtendienst und der Krisenstab nicht mehr wussten als eine Zeitungsredaktion, bleibt offen. Verwöhnt von 175 Jahren Frieden herrscht die Inselmentalität offensichtlich auf allen Ebenen.

Während andernorts Politiker Grösse zeigen, wie etwa der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck – «ja, wir waren naiv» –, gibt es im helvetischen Politbetrieb keine Demut, dafür viel Gutgemeintes und Verspätetes. Am Tag 12 der Invasion verlangte die Operation Libero, die Energieversorgung müsse «diversifiziert und nachhaltig werden, um eine grössere Unabhängigkeit von Putins Öl und Gas zu erreichen».

Die Geschichtskundigen wissen, Öl ist die Waffe der Despoten. Die meisten Kriege im Nahen Osten und Kaukasus sind mit Fossilenergie finanziert worden. Inklusive Putins Aggressionen ab 2008, angefangen mit dem Einmarsch in Georgien. Der Karabachkrieg von 2020 wurde nicht nur über, sondern direkt von der Schweiz aus finanziert – über die aserbaidschanischen Socar/Migros-Tankstellen. Über 3000 Armenier sind im Beschuss der Kampf-Drohnen umgekommen. Konsequenzen gab es nicht, nicht mal eine Demo.

Es ist höchste Zeit, als Depositarstaat der Genfer Konventionen vom Kriegsfinanzierer und verwöhnten Sonderling zur zuverlässigen Partnerin zu werden. Und dabei auf jene Demokratien zu schauen, die rationaler unterwegs sind: Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland. Unabhängig davon, ob sie in der Nato, EU oder im EWR sind, ihre Verteidigung ist robust. Niemand dort schiebt die Verantwortung für die eigene Sicherheit auf die Nachbarn. Die 37-jährige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat letztes Jahr 64 F-35 bestellt. Auch die Energiepolitik ist dynamischer.

Da alle vier Länder sozialdemokratisch regiert werden, fragt man sich: Weshalb holen sich die Genossinnen aus dem Heidiland nicht die Expertise der nüchternen Nordländerinnen? Und für alle Parteien: Weshalb nicht wie in Dänemark einen starken Kompromiss für solide Verteidigung und den raschen Ausstieg aus dem russischen Öl und Gas schmieden? Für einmal mit gemeinsamer Verantwortung handeln, statt im ideologischem Kleinklein zu verharren.

Da kriegsbedingt nicht nur die Kosten für die Verteidigung steigen, müssen wir uns generell fitter aufstellen. Und wesentlich kooperativer mit dem übrigen Europa, denn Strom, Fossilenergie, Getreide, Mais, Dünger und Wertstoffe werden überall rar, und wir sind mittendrin. In armen Ländern werden die Getreidepreise zur Existenzfrage.

Derweil erlebt die Ukraine nackten Terror. Putin bombardiert wie schon in Aleppo Kliniken, Schulen und die Wasserversorgung; er lässt Kranke sterben und Kinder verdursten. Auch wenn es einiges kostet: Indem wir konsequent solidarisch sind, stärken wir unsere eigene Resilienz. Die Schweizer Bevölkerung zeigt eine riesige Hilfsbereitschaft. Der Handel senkt von sich aus die Käufe aus Russland. Nach dem anfänglichen Zögern und Zaudern haben wir nun von der Politik mutige Entscheide zugute: Als Erstes sofort die Kriegsfinanzierung mit Putins Öl und Gas stoppen!