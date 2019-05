Verfolgte Christen Am Montag ist Bischof Vitus Huonder vom Papst offiziell in den Ruhestand entlassen worden. Das sorgt auch für eine Ruhepause im Disput zwischen Reformkatholiken und Konservativen. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Seine Person sorgt bei vielen Katholiken für rote Köpfe. Nicht nur im Bistum Chur selber, sondern schweizweit. Bischof Vitus Huonder hat aus seinem Verständnis und seiner wortgetreuen Auslegung der römisch-katholischen Glaubenslehre nie einen Hehl gemacht. Er hält die im heutigen Mehrheitsverständnis angestaubte christliche Morallehre ebenso hoch wie den klassischen Ehebund zwischen Mann und Frau, hat deutliche Vorbehalte gegenüber der Homosexualität, taxiert die Ernennung von Frauen zu Priesterinnen als falsch. Stramm konservativ ist Bischof Huonder, wird gerne als Hardliner bezeichnet.

Am Montag ist der 77-Jährige vom Papst offiziell in den Ruhestand entlassen worden. Bis ein neuer Hirte in Chur eingesetzt ist, führt der emeritierte Bischof und Walliser Peter Bürcher als Apostolischer Administrator das Bistum. Es ist gut, dass der lang angekündigte Wechsel nun vollzogen ist. Das Bistum, zu dem die Kantone Nid-, Obwalden, Uri und Schwyz gehören, hat nach den jahrelangen Disputen zwischen Reformkatholiken und Konservativen eine Ruhepause nötig. Und zum Wohl der Kirche wäre es, wenn die – zweifellos notwendige! – innerkirchliche Debatte unter dem neu zu wählenden Churer Bischof konstruktiver und weniger laut geführt würde.

Wie man in der Debatte um die Glaubenslehre miteinander umgeht, ist zeitweise schon sehr irritierend. Und dies in einer Religionsgemeinschaft, in der Nächstenliebe und Toleranz zu den höchsten Werten zählen. Gemessen an der Intensität des Richtungsstreits sei die Frage erlaubt: Wenn die konservativen Vertreter der römisch-­katholischen Lehre von Reformern systematisch angeprangert, ja sogar diffamiert werden, ist das dann auch eine Art von Christenverfolgung?