Leserbrief Weitere Lesermeinungen zur Begrenzungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September.

Die wirtschaftlich und politisch angezählte EU hat ein grosses Interesse an der Fortführung von guten Beziehungen mit der Schweiz, ihrem zweitwichtigsten Handelspartner. Der Austritt Grossbritanniens, dessen Volkswirtschaft so stark ist wie die 19 kleinsten EU-Mitglieder zusammen, bereitet nachhaltige Probleme.

Die Angst vor Gesprächsverweigerung seitens der EU und vor der Guillotine-Klausel ist nicht berechtigt. Es gibt keinen Vertrag, von dem nur die Schweiz profitiert, im Gegenteil: Bei den meisten Dossiers steht die EU als Gewinnerin da, was bedeutet, dass sie viel zu verlieren hat. Der Auftrag an den Bundesrat ist darum klar: Er muss der EU gegenüber diese Positionen deutlich machen. Die Schweiz muss weiterhin an ihre wirtschaftliche Stärke glauben und sich dem entsprechend als starker Partner gegenüber der EU verhalten. Ja zur Begrenzungsinitiative am 27. September!

Francesco Zoppi, Rotkreuz

Es geht bei der SVP-Begrenzungsinitiative primär darum, die Nachfrage nach allerbilligsten Arbeitskräften aus dem angrenzenden EU-Raum zu unterbinden. Denn durch diese Nachfrage geraten die Löhne unter Druck (Lohndumping). Allerlei naive Politiker und Bürger, die diese Initiative ablehnen, wurden wohl noch nie Opfer von Lohndumping oder unterbezahlten Anstellungen. Die EU will uns Schweizer Bürger mit der Guillotine-Klausel und dem drohenden Wegfall bilateraler Verträge erpressen. Man will uns seitens der EU unser Recht, die Zuwanderung selber steuern zu können, absprechen. Gerade wegen der coronabedingten Zunahme der Arbeitslosigkeit sollten unbedingt verstärkt einheimische Arbeitskräfte berücksichtigt werden. Damit sie einen fairen Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt ohne Lohndumping erhalten. Wir sollten viel selbstbewusster und eigenständig agieren. Deshalb Ja zur Begrenzungsinitiative.

Kurt Clemenz Meier, Steinhausen

Didier Burkhalter hat einst den Begriff von «der Fortsetzung des bilateralen Weges» geprägt. Damit meinte er den uns von EU-Bürokraten nach dem Ukraine-Modell aufzuzwingenden Rahmenvertrag, dies im vollen Bewusstsein, unser ganzes Volk mit einer verhängnisvollen Täuschung an die EU zu verschachern. Wann endlich begreift es auch der Letzte, dass Brüssel sich am längeren Hebel fühlt, den für die Union ärgerlichen kleinen weissen Fleck zu eliminieren und die widerborstigen Eidgenossen endlich zu zähmen. Die Begrenzungsinitiative kann unter Umständen ein wichtiger Hinweis sein, je nach Ja-Stimmenanteil, obwohl das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Kommissionspräsidentin von der Leyen schweigt im Moment (wie vereinbart), hat aber die von ihr geforderte Reihenfolge mit Nachdruck zum Voraus bestimmt: 1) Die SVP-Initiative sei wuchtig abzulehnen und die volle Personenfreizügigkeit ohne Wenn und Aber weiterzuführen. 2) Der Kohäsionsbeitrag von 1,3 Milliarden Franken sei a) in Kürze zu erhöhen, b) bitte sofort und ohne Vorbedingungen einzuzahlen, c) Man denke in der EU nicht daran, die Verweigerung der Börsenäquivalenz rückgängig zu machen. Im Gegenteil, bei Nichteinlenken werde man weitere Druckmassnahmen ins Auge fassen. Es ist keine Frage, dass das Rahmenabkommen ein «alternativloses Aufgebot» zum EU-Vollbeitritt ist. Vermutlich würde es ähnlich verlaufen wie bei der dritten UNO-Abstimmung: «Jetzt haben wir praktisch die vollen Verpflichtungen eines EU-Mitgliedes und zahlen sogar mehr, aber dürfen nicht mitbestimmen. Deshalb müssen wir unverzüglich beitreten!»

Die Aussage von FDP-Nationalrat Portmann dürfte wohl eher in ein Humor-Festival passen: «Nein, wir wollen keinen EU-Beitritt, wir wollen nur das Rahmenabkommen. Wie naiv und willfährig schätzen Economiesuisse, FDP und die ausländischen Bonusjäger unser Schweizervolk ein? Die arbeitende Bevölkerung wird zwischen den ablehnenden, meist ausländischen Managern der Grosskonzerne und den ausländischen Sozialhilfeempfängern fast aufgerieben!

Viele Wirtschaftsführer wollen uns den Binnenmarkt als eine potenzielle Goldgrube schmackhaft machen. Die unvergleichliche Erfolgsgeschichte der Schweizer Wirtschaft wäre undenkbar ohne die Eigenheiten des Schweizer Staatsaufbaus. Das vermeintliche Eldorado eines europäischen Binnenmarktes macht die auf kurzfristige Gewinne gierigen Anschluss-Illusionisten blind für die wichtigen wirtschaftspolitischen Schweizer Erfolgsfaktoren, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung! Vor lauter EU sehen sie die Schweiz nicht mehr.

Ein waches, selbstbewusstes und erfolgreiches Volk muss einfach erkennen, dass zu viel planlose Freizügigkeit, leichtsinnige Verschleuderung von Volksvermögen und sklavische Unterwerfung unter ein Konglomerat sind, das Gesetze nur respektiert, wenn sie für ihre eigene Zielsetzung nützlich sind! Wenn wir uns nicht vehement zur Wehr setzen, verwandeln sich die Bilateralen mit dem nachfolgenden Rahmenabkommen über Nacht zu Unilateralen unter dem Diktat der Brüsseler Potentaten!

Robert Nieth, Walchwil