Kommentar Geimpfte gegen Ungeimpfte: Beim Coronavirus treffen zwei extreme Positionen aufeinander Ob die nationale Impfwoche bisher Ungeimpfte doch noch umstimmen kann, bleibt fraglich – und wird sich zeigen müssen. Sabine Kuster Drucken Teilen

Es wird sich zeigen, ob sich Ungeimpfte durch die Impfoffensive des Bundes wirklich noch umstimmen lassen. Keystone

Die Pandemie zeigt die ganze Bandbreite des Risikoempfindens in der Bevölkerung: Während die einen ihren Schutz vor einer Sars-Cov-2-Infektion auf fast 100 Prozent boosten wollen, nehmen die anderen einen tödlichen Ausgang bei einer Erkrankung in Kauf.

Es ist gut, dass sich die eidgenössische Impfkommission nicht von individuellen Einschätzungen leiten lässt, sondern den Gesamtnutzen der Corona-Impfungen für die Bevölkerung im Auge hat.

Einen fast 100-prozentigen Schutz vor einer Infektion gibt es auch mit der Boosterimpfung ziemlich sicher nur für wenige Wochen. Denn die Immunreaktion beruhigt sich wieder und die Antikörper pendeln sich auf einem Niveau ein, bei dem die meisten Personen unter 65 auf lange Zeit vor schweren Verläufen geschützt sind. Wie lange genau, ist weiter unklar, aber noch nehmen die Hospitalisationen der Jüngeren nicht signifikant zu.

Das bedeutet zwar, dass auch Geimpfte sich infizieren und so die Pandemie am Laufen halten. Doch eine Zero-Covid-Strategie war in der Schweiz nie das Ziel und wohl auch nicht realistisch. Realistisch wäre gewesen, dass sich mindestens 85 Prozent der Bevölkerung zweimal impfen lassen.

Das würde die Pandemie derart bremsen, dass die Booster-Diskussion für Jüngere erst recht obsolet wäre. Dass die kommende nationale Impfwoche die Risikoeinschätzung der ­Ungeimpften zurechtrücken kann, erscheint inzwischen sehr unwahrscheinlich.