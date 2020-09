Die Aepli Invest AG will nächstes Jahr mit der Erschliessung ihres Gewerbe- und Industriegebietes Sommerau Nord beginnen. Geht es nach dem Gossauer Stadtparlament, steht diesem Vorhaben nichts im Weg: Es hat den Kredit von rund 5,2 Millionen für die Erschliessung des Gebiets an seiner Sitzung am 1. September einstimmig bewilligt.