Donald und Melania Trump befinden sich in Quarantäne, weil sich eine enge Präsidentenberaterin mit dem Coronavirus infiziert hat Alarm im Weissen Haus: Hope Hicks (31), eine der engsten Beraterinnen von Präsident Donald Trump (74), hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie zeigt Symptome. Nun befinden sich Trump und seine Gattin Melania in Quarantäne, wie der Präsident am Donnerstag bekanntgab.

Melania und Donald Trump vor dem TV-Duell mit Joe Biden. Jetzt sind beide in Quarantäne. Bild: Julio Cortez / AP

Eine der engsten Beraterinnen des amerikanischen Präsidenten ist mit dem Coronavirus infiziert. Donald Trump höchstpersönlich bestätigte am Donnerstag, zuerst in einem Interview auf dem «Fox News Channel», anschliessend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das positive Testresultat von Hope Hicks.

Die 31-jährige Kommunikationsspezialistin habe am späten Mittwoch erste Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt und sei daraufhin am Donnerstag getestet worden, berichtete später die NBC-Journalistin Hallie Jackson auf dem Nachrichtensender MSNBC.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump. Bild: Oliver Contreras / Pool / EPA

Trump gab zudem bekannt, dass er und seine Gattin Melania sich umgehend hätten testen lassen. Die Resultate dieser Tests lägen aber noch nicht vor, obwohl doch das Weisse Haus über superschnelle Test-Maschinen besitzt. Deshalb «beginnen wir nun unseren Quarantäne-Prozess», sagte Trump. Das Weisse Haus wollte vorerst keine Auskunft über diesen Prozess geben – unabhängige Experten wiesen aber darauf hin, dass die Inkubationszeit des Virus gegen fünf bis sechs Tage betrage.

Gemäss der Agenda des Präsidenten will der 77-jährige Trump am Freitag an einem Telefongespräch mit «gefährdeten Senioren» teilnehmen, in dem er über Covid-19 spricht. Dann wird er in seinem Hotel in Washington mit Unterstützern sprechen, bevor er nach Sanford (Florida) fliegt, um dort am Flughafen um Stimmen zu werben. Am Samstag stehen dann zwei Auftritte im politisch hart umkämpften Bundesstaat Wisconsin auf dem Programm.

Hicks gehört zum harten Kern der Trump-Entourage

Hicks befand sich am Dienstag und Mittwoch im Tross des Präsidenten, als das Ehepaar Trump an der ersten TV-Debatte mit Joe Biden in Cleveland (Ohio) teilnahm und der Präsident in Minnesota vor Hunderten von Menschen Wahlkampf betrieb. Im Internet kursierten am Donnerstag Bilder der maskenlosen Präsidentenberaterin, die in Cleveland von Bord des Präsidentenfliegers Air Force One geht. In Begleitung des Präsidenten befanden sich auch mehrere seiner Kinder sowie enge politische Berater wie Schwiegersohn Jared Kushner.

Close Trump aide Hope Hicks traveled aboard Air Force One Tuesday. Here she is deplaning in Cleveland, without a mask. pic.twitter.com/pyegkSxChI — Monica Alba (@albamonica) October 2, 2020

Hicks gehört zum harten Kern der Trump-Entourage. Die PR-Beraterin heuerte im Sommer 2014 bei der Trump Organization, der Familienholding des heutigen Präsidenten, an. Als sich dieser ein Jahr später in den Wahlkampf um das Weisse Haus stürzte, war das ehemalige Fotomodell plötzlich Pressesprecherin eines Präsidentschaftskandidaten.

Trump wiederum reiste am Donnerstag nach New Jersey, um dort Geld für seinen Wahlkampf zu sammeln. Im Gespräch mit dem «Fox News»-Moderator Sean Hannity, während dem der Präsident übrigens recht munter wirkte, machte Trump indirekt Soldaten oder Polizisten dafür verantwortlich, dass Hope Hicks sich mit dem Virus angesteckt habe -- denn sie wollten sich angeblich immer persönlich für die Verdienste seiner Regierung bedanken.

"When soldiers and law enforcement comes up to her, you know, she wants to treat them great. Not say, 'stay away, I can't get near you.' It's a very, very tough disease" -- Trump on Hope Hicks testing positive for coronavirus pic.twitter.com/7VVvkkG4wH — Aaron Rupar (@atrupar) October 2, 2020

Die Coronapandemie hat in Amerika in den vergangenen sechs Monaten gegen 208'000 Todesopfer gefordert. Zuletzt starben am Mittwoch gegen 1000 Menschen an den Folgen von Covid-19. Am Donnerstag sagte Trump: «Das Ende der Pandemie ist in Sicht, und das nächste Jahr wird eines der grossartigsten Jahre in der Geschichte unseres Lande sein.»