Festival «Zwischentöne» in Engelberg: Mutiger Auftakt im renovierten Kursaal Die «Zwischentöne» in Engelberg bestätigten gleich bei der Eröffnung am Freitag ihren Sonderrang unter den Kammermusikfestivals: dank dem Merel Quartett und hochkarätigen Gästen im prächtig renovierten Kursaal. Dieser spielte akustisch und zu Coronabedingungen vorzüglich mit.

Künstlerische Leiter und Hauptakteure der «Zwischentöne»: Das hochkarätige Merel Quartett. PD

Wer benötigt im Moment mehr Mut, die Veranstalter von Konzerten oder das Publikum, das sie besucht? Rafael Rosenfeld, der Cellist des Merel Quartetts, scheute sich am Freitag bei der Eröffnung des Kammermusikfestivals «Zwischentöne» nicht, das Risiko anzusprechen. «Ich danke Ihnen für den Mut, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind», begrüsste er das Publikum im frisch renovierten Kursaal in Engelberg.

Beruhigend brummt die Saal-Lüftung

Besonders mutig mussten da freilich weder die künstlerischen Leiter– neben Rosenfeld die erste Geigerin des Merel Quartetts, Mary Ellen Woodside - noch das Publikum sein. Denn das Setting im Kursaal zeigte einmal mehr, wie man ein Schutzkonzept umsetzen kann, in dem man sich vor Ansteckungen sicher fühlt. Das ist bei Konzertkritiken ein Punkt, den man angesichts der allgemeinen Verunsicherung gegenwärtig nicht genug betonen kann.

Die Stühle waren im erstmals bespielten Kursaal entsprechend der Ticketverkäufe so platziert, dass zwischen Einzelpersonen und zusammengehörigen Gruppen grosszügig Platz frei blieb. Zudem ist das Foyer des Kursaals so grosszügig, dass es nicht zu Ansammlungen kam. Die Lüftungsanlage störte zwar im ersten Konzert um 18 Uhr, wo sich die Musik zum diesjährigen Festivalmotto «Mysterium» der Magie der Stille näherte. Aber ihr Brummen hatte auch etwas Beruhigendes. Es erinnerte daran, dass die Lüftungsanlage dem renovierten Saal frische Luft zuführt und diese nicht einfach umwälzt– laut Aerosolexperten eine wichtige Voraussetzung für einen sicheren Event-Besuch.

Profilierte Programme in Luxusbesetzung

So konnte man sich – selbstverständlich in Maske – ganz auf die Musik einstellen. Schon das Programm der ersten beiden Konzerte an diesem Freitag machte klar, wieso die Zwischentöne eines der profiliertesten Kammermusikfestivals weit über die Region hinaus sind. So liess sich das Festival vom 900-Jahr-Jubiläum des Klosters Engelberg wiederum zu einem faszinierenden Thema inspirieren, das in den Konzerten bis zum Sonntag Abend dem Mysteriösen und Rätselhaften nicht nur im religiösen Kontext nachgeht. Und es leistet sich den Luxus, neben dem Merel-Quartett weitere hochkarätige Gastkünstler in Residenz zu halten, die mit bunt wechselnden Besetzungen solche Programme auch umsetzbar machen.

Ensemble in residence: The Marian Consort aus England. Benjamin Durrant

Das begann am Freitag mit Auftritten des englischen Marian Consorts, dessen vorzügliche Stimmen die Akustik des Kursaals transparent zur Geltung brachte und doch zum üppigen Ensembleklang verschmolz. In ein- bis siebenstimmigen Gesängen führte es vor, wie sich die Musik von archaischen Urgründen (Gregorianik aus dem Engelberger Codex 314) zur blühenden Mehrstimmigkeit der Renaissance entfaltete. Ein Höhepunkt war hier Jakob Handls fünfstimmiges «Misterium Mirabile», das eine musikalische Sprache sucht für existenzielle Paradoxe. Dafür steht in diesem Stück aus dem 16. Jahrhundert das Wunder, dass Gott Mensch geworden ist und dennoch Gott bleibt. Zum Ausdruck bringt das diese Musik mit kühn gedehnten Harmonien, die Handl mit modern anmutenden filmischen Schnitten aufeinanderprallen lässt – ein starker Auftakt zu den beiden Konzerten am Freitag Abend.

Der Mut liegt im Spiel und im Programm

Von da ergaben sich vielerlei Anknüpfungspunkte zu den übrigen Werken beider Programme. Arvo Pärts «Fratres» verband Erfahrungen mit der brüchigen Moderne (überdreht virtuos: der Geiger Tobias Feldmann) mit der Suche nach den archaischen Wurzeln aller Musik (eine Meditation wie in Stein gehauen: die Pianistin Marianna Shirinyan). In Morton Feldmans radikal reduziertem «Vertical Thought» für Violine und Klavier standen die zunächst isolierten, später zu Sprühregen verdichteten Klangereignisse so unvermittelt nebeneinander wie die Harmonien in Handls «Misterium». Ernest Blochs «Méditation Hébraïque» näherte der Cellist Rafael Catalá mit schlingerndem Ton authentisch uralten Kantorengesängen an. Und am Schluss des zweiten Konzerts trieb Beethoven in seinem Streichquartett in f-Moll op. 95 die Schnittechnik aus Handls «Misterium» weiter zur Montage von gegensätzlichen Ausdrucksgesten auf engstem Raum.

Auch da wiederholte sich das Wunder von der Einheit in der Vielfalt. Rafael Rosenfeld brachte mit feinen Impulsen barocke Rhetorik ins Spiel. Der Bratschist trug im ersten Satz das Rumoren in den Mittelstimmen angriffig weiter, als wäre er der Primarius. Und der Geigenton von Mary Ellen Woodside verschmolz mit der zweiten Geige von Edouard Mätzener zu betörender Süsse und provozierte mit einer Stichflamme zum Schluss Bravorufe und euphorischen Applaus. Wie hier Beethovens nach allen Seiten aufgebrochene, bekenntnishafte Partitur vier gesittete Menschen aus der Reserve lockte und sie zu beängstigend grimmiger Attacke und wehmütig betörendem Jubelgesang antrieb, war der eigentliche Mut an diesem Abend.