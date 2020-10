Nobelpreis: Das ungleiche Forscher-Trio Eine sternensuchende US-Detektivin, eine ritterlich-britische Koryphäe und ein zurückgezogener Deutsche gewinnen den Nobelpreis in Physik

Mit dem Nobelpreis für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern geehrt: Reinhard Genzel, Astrophysiker am Max Planck Institute, Andrea Ghez, Professorin für Physik und Astronomie an der Universität Kalifornia in Los Angeles (UCLA) und Roger Penrose, von der Universität Oxford. Matthias Balk, Elena Zhukova, Da / AP

Sie wollte eigentlich Balletttänzerin oder dann die erste Frau auf dem Mond werden, nun ist sie die vierte Frau, die einen Nobelpreis für Physik erhält; die 55-Jährige Amerikanern Andrea Ghez. Eine Frau, die stets so fröhlich und beschwingt auftritt, dass man beinahe vergisst, das sie gerade das Unvorstellbare zu erklären und zu beweisen versucht: Schwarze Löcher. Oder genauer das supermassives schwarzes Loch in unserer Galaxie.

Andrea Ghez, Professorin für Physik und Astronomie im Februar 2017 an der UCLA. Christopher Dibble / AP

Jeden Tag mindestens ein Sudoku

In einer Selbstbeschreibung nennt sie sich«Stargazing Detectiv, Sternen suchende Detektivin. Rätsel faszinieren sie. Jeden Tag löst sie mindestens ein Sudoku, um ihr Gehirn zu entspannen, erzählte sie in einem Interview für die Webseite StarDate.org. Dass sie sich der Astronomie verschrieben habe sei reiner Zufall.

«Mich hat alles interessiert, ich hätte am liebsten die Studienfächer so oft gewechselt wie anderen die Socken.»

Dass sie bei den Sternen hängen geblieben ist, ist dennoch nicht ganz zufällig. «Ich wählte die Physik, weil ich dachte, das sei ein Feld, dass mir möglichst viele Optionen offen hält.» Die Astronomie packte sie dann, weil es eine Kombination sei aus Mathematik, Computertechnik und Big Data. «Es war und ist wie ein riesiges Rätsel, das mich nicht mehr loslässt. Unser Verständnis davon, wie das Universum funktioniert, ist immer noch so unvollständig.»

Ein Kinderbuch um Mädchen zu animieren Astronomie zu studieren

Zeitweise forschte sie an Projekten der US-Raumfahrtbehörde Nasa, bevor sie Anfang der 90er Jahre an die University of California in Los Angeles (UCLA) ging, wo die Professorin bis heute forscht und lehrt. Schon 1995 hat sie ein Kinderbuch mit dem Titel: «You Can Be a Woman Astronomer herausgegeben hat. Es müsste jetzt noch mit dem Untertitel and a Nobel Price Winner aktualisiert werden.

Roger Penrose: Der 89-Jährige Starwissenschafter

Im Jahr 2000 schlug die Queen Elizabeth Roger Penrose zum Ritter Fiona Hanson / AP

Ein anderes Kaliber und eine andere Generation von Wissenschafter repräsentiert der 89-Jährige Brite Sir Roger Penrose. Von der Queen zum Ritter geschlagen, ist als mathematischer Physiker ein Star. Seine Auszeichnungen füllen ganze Wände, seine populärwissenschaftlichen Bücher, verkauften sich trotz hochkomplexer Themen wie der künstlichen Intelligenz millionenfach. Als Andrea Ghez noch ein kein zehn Jahr alt war, bewies er zusammen mit Stephan Hawking, dass es während des Urknalls und im Inneren Schwarzer Löcher sogenannte Singularitäten geben muss.

Eine Familie aus hochkarätigen Wissenschaftern

Nach ihm ist das Penrose-Dreieck mit drei aufeinander stehenden rechten Winkeln, benannt. Ein Konstruktion, die in der Realität nicht möglich ist, die jedoch den Grafiker M. C. Escher zu mehreren Bildern inspirierte. Der fünffache Vater stammt aus einer Familien von hochkarätigen Wissenschaftern. Sein Vater war der Genetiker Lionel Penrose, ein Pionier auf dem Gebiet der Vererbung geistiger Fähigkeiten. Rogers älterer Bruder Oliver war als Kind ein Überflieger und später Statistikprofessor in Edinburgh, der jüngere Bruder Jonathan wurde zehnmal britischer Schachmeister. Seine eigene wissenschaftliche Karriere trieb er hauptsächlich in Grossbritannien voran. Er promovierte 1957 an der Universität Cambridge und arbeitete später als Professor an der der renommierten Uni Oxford.

Der unauffällige Professor: Reinhard Genzel

Reinhard Genzel in seinem Büro in Garching, am 6. Oktober nach Bekanntgabe des Nobelpreises für Physik. Stefan Gillessen / Handout / EPA

Der Deutsche Reinhard Genzel ist der unauffälligste Wissenschafter in diesem illustren Trio. In den wenigen Interviews, die er in seiner Karriere gegeben hat, dreht sich alles stets nur um seine Forschung. Über Privates spricht er nicht. ETH-Physiker Sascha Quanz, der Genzel von einem Workshop kennt, sagt über ihn:

«Er lebt für die Wissenschaft, ist getrieben von den fundamentalen Fragen. Und er hat das technische Verständnis, um die dafür notwendigen Instrumente zu entwickeln.»

Der 68-Jährige Genzel scheint der Prototyp des zurückgezogenen Physikprofessors zu sein. Er promovierte 1978 am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Nach Abstechern in den USA zog es ihn auch wieder dorthin zurück. Seit 24 Jahren ist Genzel Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik. Als der Anruf aus Stockholm ihn erreicht, sei er gerade in einer Telefonkonferenz gewesen. Seither stehe ebendies nicht mehr still, aber er hoffe, dass er noch dazu komme auf seinen Preis anzustossen, gab er zu Protokoll. Katja Fischer De Santi