Rezept Chicoréegratin mit Schinken So schmeckt Chicorée selbst heiklen Kindergaumen mit Schinken, Tomaten und Käse überbacken

Desgrieux / Foodcollection

Die Zutaten für eine mittlere Gratinform (4 Personen)

6 Chicorée

Salz

1 Zwiebel, mittelgross

1 Esslöffel Butter

400 g Dosentomaten, gehackt

6 Scheiben Schinken, dünn

50 g Gruyère, gerieben

1 dl Saucenrahm





Den Chicorée in Salzwasser etwa 12 Minuten vorgaren. Auf einem Küchentuch sehr gut trockentupfen. Zwiebel fein hacken. In der heissen Butter glasig dünsten. Die Pelati beifügen, mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 10 Minuten leicht einkochen lassen. In eine ausgebutterte Gratinform geben. Die Schinkenscheiben um die Chicoréestauden wickeln. In das Tomatenbett legen. Alles mit Gruyère bestreuen und mit Saucenrahm beträufeln. Den Gratin bei 200 Grad etwa 20 Minuten überbacken.

Rezept aus: www.wildeisen.ch