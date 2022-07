Schüsse auf offener Strasse Attentat bei Wahlkampfrede: Japans Ex-Premier Shinzo Abe in «ernstem Zustand» – Video zeigt Tat Der ehemalige rechtskonservative Regierungschef Japans wurde auf offener Strasse niedergeschossen. Gemäss japanischen Medienberichten wurde er ins Spital gebracht.

Auf den ehemaligen japanische Regierungschef Shinzo Abe wurde auf offener Strasse ein Attentat verübt. CH Media Video Unit

Auf Japans früheren rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe ist während einer Wahlkampfrede auf offener Strasse geschossen worden. Medienberichten zufolge habe ein Mann plötzlich zweimal von hinten auf ihn geschossen.

Shinzo Abe Archivbild Keystone

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Abe zusammengebrochen auf der Strasse in der alten Kaiserstadt Nara liegt. Er stand während seiner Rede zur Oberhauswahl an diesem Sonntag auf der Strasse. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, soll der 67-Jährige in einem Zustand eines Herz-Lungen-Stillstands sein. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Shinzo Abe soll zunächst noch bei Bewusstsein gewesen sein. Es gibt Befürchtungen, dass Abe den Anschlag nicht überleben könnte. Er sei in «ernstem Zustand» sagte sein Nachfolger und Parteifreund, der amtierende Regierungschef Fumio Kishida, am Freitag zu Journalisten.

«Unzufrieden» mit Abe

Ein 41 Jahre alter Japaner sei noch am Tatort von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen worden, hiess es. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, soll der Mann nach seiner Festnahme gesagt haben, er sei «unzufrieden» mit Abe und habe ihn «töten» wollen.

Bei dem Mann soll es sich um ein Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes handeln. Der Japaner soll mit einer selbstgebastelten Schusswaffe von hinten zwei Schüsse auf Abe abgefeuert haben, als dieser in der Stadt Nara gerade eine Wahlkampfrede hielt.

Shinzo Abe wurde in Nara auf offener Strasse niedergeschossen. Kyodo News via AP/ keystone-sda

Shinzo Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm war Japan deutlich nach rechts gerückt. Er gehört zu den Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung.

In Japan finden am Sonntag Wahlen zum Oberhaus statt. Es wird erwartet, dass die LDP einen haushohen Sieg erringen wird. Damit könnte die Debatte um einen Verfassungsänderung an Fahrt gewinnen. Das Inselreich Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze weltweit und gilt als eines der sichersten Länder der Welt überhaupt.

Nach dem Anschlag wurde der Wahlkampf abgebrochen. Kyodo News via AP / keystone-sda

Nach dem Mordanschlag auf Shinzo Abe hat der amtierende japanische Ministerpräsident Fumio Kishida seinen Wahlkampf abgebrochen. Seine Regierung richtete einen Krisenstab ein. Auch von Seiten der Opposition gab es besorgte Stimmen über den Zustand des Rechtskonservativen. (dpa/aka)