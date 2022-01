Deutschland Knall bei der AfD – Co-Chef Meuthen wirft hin: «Ich sehe ganz klar totalitäre Anklänge» Er galt als der letzte Gemässigte in der Parteiführung der AfD. Nun tritt Co-Chef Jörg Meuthen mit harten Worten aus der Partei aus. Die steht weiter im Visier des Geheimdienstes.

Teile der AfD stünden «nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung»: Jörg Meuthen Filip Singer / EPA/21.04.2021

Paukenschlag bei der Alternative für Deutschland (AfD): Die wegen teilweise rechtsextremistischer Tendenzen im Visier des Inlandgeheimdienst stehende Partei droht nach dem Rücktritt des bisherigen Co-Chefs Jörg Meuthen aus Amt und Partei, weiter nach rechts abzudriften. Der 60-jährige Volkswirt und Europapolitiker verkündete am Freitag seinen Austritt aus der Partei. Die Situation der AfD sieht Meuthen äusserst kritisch:

«Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch.»

Teile der Partei stünden seiner Meinung nach «nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.» Gerade in der Coronapolitik habe sich die Partei in Teilen radikalisiert: «Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.»

Mutmasslich illegale Parteispenden aus der Schweiz

Meuthen betonte, er trete nicht zurück, weil ihm eine Strafverfolgung wegen der Annahme illegaler Parteispender der Schweizer PR-Firma Goal AG in Höhe von rund 90.000 Euro droht. Diese Woche hatte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments die Immunität des Europaabgeordneten aufgehoben. Möglicherweise hat ihn die drohende strafrechtliche Untersuchung dennoch dazu bewogen, der Partei, der er seit 2013 in meist führender Position angehörte, endgültig den Rücken zuzuwenden. Bereits im Herbst kündigte Meuthen an, nicht mehr für den Co-Vorsitz seiner Partei kandidieren zu wollen.

Meuthen hatte innerhalb der Partei einen schweren Stand. Der ehemalige Professor für Volkswirtschaftskunde versuchte, seine Partei auf eine liberal-konservative Linie zu bringen. Dazu führte Meuthen einen Kampf gegen den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften «Flügel» um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke an. Auf einem Parteitag im November 2020 ging Meuthen mit den rechtsextremistischen Bestrebungen innerhalb seiner Partei hart ins Gericht. Meuthen warnte insbesondere davor, dass sich die Partei mit der teilweise durch Extremisten zersetzten «Querdenker-Bewegung» gemein mache.

Doch die Parteiführung um den Co-Vorsitzenden Timo Chrupalla, Fraktionschefin Alice Weidel oder den Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland - ganz zu schweigen von dem nur formal aufgelösten «Flügel» um Björn Höcke - verweigerten Meuthen die Gefolgschaft. Meuthen meinte kürzlich in einem Interview in Anspielung auf seinen Verzicht auf den Posten in der Parteiführung:

«Die werden sich richtig freuen, dass der Meuthen nun endlich weg ist. Haben sie lange dran gearbeitet.»

Teile der Partei stehen wegen rechtsextremistischer, islamfeindlicher Tendenzen im Visier des Verfassungsschutzes. Vor knapp zwei Wochen vermeldete der Inlandgeheimdienst neue Belege für eine Radikalisierung der Partei in Folge der Restriktionen während der Coronapandemie. Möglich ist, dass demnächst die gesamte Partei eingehend beobachtet wird, etwa durch das Abhören von Telefongesprächen.

Meuthen suchte lange selbst die Nähe zum «Flügel»

Meuthen ist nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung. Zunächst suchte Meuthen selbst die Nähe von Extremisten wie Björn Höcke - im Wissen, dass er seine Macht nur mit der Gunst des vor allem in Ostdeutschland tonangebenden «Flügels» festigen kann. Vor etwa zwei Jahren ging Meuthen allerdings auf Abstand zu den Extremisten in den eigenen Reihen. Mit dem Abgang Meuthens droht die Partei, die bei der Bundestagswahl Verluste von mehr als 2 Prozent hinnehmen musste und auf einen Wähleranteil von 10,3 Prozent gekommen ist, sich weiter zu radikalisieren. Vor allem in Ostdeutschland ist die Partei nach wie vor stark.

Die Geschichte scheint sich bei der AfD zu wiederholen. Ihr erster Vorsitzender, der Volkswirtschafter Bernd Lucke, verlor 2015 einen Machtkampf gegen die als weiter rechts eingestufte Frauke Petry. Diese wiederum verliess 2017 die Partei ebenfalls mit dem Verweis auf eine Radikalisierung. Nun wirft auch Meuthen den Bettel hin.