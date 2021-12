Deutschland Stühlerücken im Bundestag - wer muss neben der AfD sitzen? Seit 1949 sitzt die FDP-Fraktion rechts neben der Union. Nicht mehr lange. Die Freien Demokraten wollen die Plätze tauschen. Die anderen toben und schäumen vor Wut.

Die Union aus CDU und CSU ist bekanntlich aus der Regierung abgewählt worden. Und nun folgt der nächste Dämpfer: Die Union soll im Bundestag ihren Platz in der Mitte verlieren.

So wollen es die Gewinner der Ampel-Regierung, vor allem die FDP. Seit 1949 gibt es eine fixe Sitzordnung im Bundestag. Rechts neben der Union sitzen die Leute der FDP. Da seit 2017 auch die Alternative für Deutschland im Parlament vertreten ist, müssen die Freien Demokraten seither neben den Rechtspopulisten Platz nehmen. Die AfD-Leute, so sagen es die FDPler, pöbeln und zündeln dauernd und benehmen sich daneben. Ein Horror!

Weil die FDP nun Teil der Regierung ist, wittert sie ihre Chance, die über 70-jährigen Sitzordnung endlich zu ändern. Die Regierungsparteien sollen im Parlament als Block erkennbar sein. Deshalb will die FDP mit der Union die Plätze tauschen. Von vorne her betrachtet sähe das dann so aus: Ganz links die Linkspartei, dann die Ampel-Regierung, also Grüne, SPD und FDP. Rechts von der FDP die Union, noch weiter rechts die AfD.

Der Antrag auf die neue Sitzordnung wird mit Ampel-Mehrheit durchkommen. Die Union schäumt vor Wut. Die ist nach der Wahlniederlage eh schon angefressen. Und jetzt bekommt sie auch noch die bösen neuen Nachbarn. Opposition ist eben hart.