Deutschland Vier Tote und 30 Verletzte bei Zugunglück in Bayern – weitere Todesopfer nicht ausgeschlossen Es ist der letzte Schultag vor den Ferien. Da entgleist ein Zug bei Garmisch. Es gibt Tote und Dutzende Verletzte. Die Lage ist noch unübersichtlich. Die Retter sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Was bisher bekannt ist Bei einem Zugunglück im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen in Deutschland sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Über 30 Personen werden verletzt, 15 davon schwer.

Drei Waggons der Regionalbahn kippten um. Feuerwehr, Notärzte und Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Video: Leserreporter

Scholz: «Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen und Verletzten» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bestürzt über das Zugunglück mit mehreren Toten bei Garmisch-Partenkirchen geäussert. «Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen, bei den Verletzten, denen wir eine baldige Genesung wünschen», sagte er am Freitag den Sendern RTL und ntv. Man versuche, diejenigen zu retten, die gerettet werden könnten. Scholz sprach von «erschütternden Nachrichten» und «bedrückenden Bildern» von der Unfallstelle in Bayern. (dpa)

Bayerns Innenminister schliesst weitere Todesopfer nicht aus Drei der voraussichtlich vier Todesopfer des schweren Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen müssen noch geborgen werden. Diese Opfer lägen noch unter einem umgestürzten Waggon, berichtete Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitagnachmittag am Unglücksort. «So lange der Eisenbahnwaggon aber nicht angehoben ist, können wir nicht ausschliessen, dass darunter weitere Tote liegen», sagte er. Ein vierter Mensch sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der Regionalzug war auf dem Weg nach München. Bild: Uwe Lein / AP Nach Angaben der Behörden waren etwa 140 Passagiere in der Regionalbahn. Die Fahrgäste seien binnen etwa einer dreiviertel Stunde bis maximal einer Stunde aus dem Zug geborgen worden. Rund 500 Retter seien vor Ort im Einsatz gewesen. Noch am Freitagabend wurde auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Unfallort erwartet. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der zusammen mit Herrmann an die Unfallstelle gefahren war, sagte, es sei entsetzlich, wenn mit einem öffentlichen Personenzug ein so schweres Unglück passiere. «Wir werden genau untersuchen, was die Ursache des Zugunglücks ist. Es war kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt», betonte Bernreiter.

Söder: «Zugunglück erschüttert und macht betroffen» Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich erschüttert und tief betroffen zum Zugunglück mit mindestens vier Toten bei Garmisch-Partenkirchen geäussert: Das #Zugunglück in Burgrain erschüttert und macht tief betroffen. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wünschen allen Verletzten rasche Genesung. Gerade die Schüler hatten sich auf die Ferien gefreut. Großen Respekt und Dank allen Rettungskräften für die schnelle Hilfe. — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 3, 2022 Drei Waggons kippten zur Seite, mehrere entgleisten. Bild: Network Pictures / EPA

Bundesverkehrsminister äussert sich bestürzt über Zugunglück Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich bestürzt über das Zugunglück in Oberbayern geäussert. «Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch», sagte der FDP-Politiker am Freitag in Berlin. «Aktuell lässt sich das gesamte Ausmass der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterstützen, wo wir können. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen.» Rettungskräfte beim Unglücksort im Einsatz Bild: Sven Hoppe / AP

Zahl der Toten steigt auf vier Die Zahl der Toten bei dem Zugunglück im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen hat sich auf vier erhöht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Freitag zudem etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser. Die Anzahl der tödlich Verletzten des Zugunglücks erhöht sich leider auf vier Personen.



Ca. 30 Zugfahrgäste wurden verletzt, davon mussten

15 Schwerverletzte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.#Burgrain0306 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) June 3, 2022

Was wir bisher wissen:

Waggons kippen um und rutschen einen Damm hinunter, Verletzte werden aus den Fenstern gezogen: Bei einem schweren Zugunglück zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind in Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten oberbayerischen Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach München. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Freitag etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen sagte, es sei nicht ausgeschlossen, dass um die Mittagszeit und somit zum Schulende viele Schüler in der Bahn waren.

Der Zug sei im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, sei noch unklar. Unter den Verletzten seien alle Altersgruppen, darunter auch Kinder. Die Dimension des Unglücks sei noch überhaupt nicht abzuschätzen. Zwölf Rettungshubschrauber kreisten über der Gegend an den Alpen.

Der entgleiste Zug. Bild: Network Pictures / EPA

Auf Luftbildern ist zu erkennen, dass der Zug mit Doppelstockwagen auf einer einspurigen langezogenen Kurve unterwegs war. Eine Weiche ist nicht zu sehen. Der Streckenabschnitt liegt erhöht auf einem Bahndamm, mehrere Waggons rutschten vom Damm in einen kleinen Bach. Die viel befahrene B2 führt genau vorbei.

Drei Waggons seien umgekippt. «Die Menschen werden durch die Fenster gezogen», sagte der Bundespolizei-Sprecher. Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr - also zum Schulschluss, wenn viele Kinder auf dem Heimweg sind. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.

Rettungskräfte im Einsatz an der Unglücksstelle. Bild: Network Pictures / EPA

Feuerwehr, Notärzte und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst», sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Auch aus München rückten zahlreiche Rettungsmannschaften an.

Ein amerikanischer Soldat war in einem der Autos auf der Strasse neben der Bahnstrecke und erzählte seine Eindrücke dem «Garmisch-Partenkirchner Tagblatt»: «Es war schrecklich», sagte er. «Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt.»

Die Einsatzkräfte am Unglücksort. Bild: Josef Hornsteiner / AP

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, sagte, es seien Anrufe von Bürgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen. Sie würden in einem nahe gelegenen Gebäude gesammelt. Auch Angehörige seien schon vor Ort. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Deutsche Bahn sprach den Angehörigen der Opfer ihr «tiefes Mitgefühl» aus und richtete eine Hotline für Angehörige ein. «Über die Ursachen des Unfalls kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden», hiess es in einer Mitteilung. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) machte sich auf den Weg zur Unglücksstelle. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) machte sich nach dem Abschluss der Innenministerkonferenz von Würzburg auf den Weg nach Garmisch. Dort wolle sie angesichts des schrecklichen Zugunglücks die Anteilnahme der Bundesregierung ausdrücken, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.

Die Wagons sind einanderverkeilt. Bild: Network Pictues / EPA

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hiess es auf Twitter. Ob der Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war, war unklar.

Für die Region an der Grenze zu Österreich ist das Unglück kurz vor den Ferien auch verkehrstechnisch eine Katastrophe. Die Autobahn 95 wurde rund 20 Kilometer vor Garmisch gesperrt. Die nahe der Bahnlinien verlaufenden Bundesstrassen 2 und 23 ebenfalls. «Wir können den Verkehr im Moment nicht in Richtung Garmisch-Partenkirchen laufen lassen, weil die Rettungskräfte auf der Strasse sind», sagte ein Polizeisprecher. Wegen des Beginns der Pfingstferien in Bayern sei auf der Route mit langen Staus zu rechnen. (dpa)