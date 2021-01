Europäischer Gerichtshof Geldstrafe für Roma-Bettlerin in Genf: Schweiz verletzte die Menschenrechte Die Geldstrafe für eine Roma-Bettlerin in Genf verstiess gegen die Menschenrechtskonvention. Zu diesem Urteil kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg.

In einem am Dienstag veröffentlichten Urteil heisst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg die Beschwerde einer Rumänin gegen die Schweiz gut. Die Frau war in Genf wegen Bettelns in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe von 500 Franken verurteilt worden. Nun soll sie 922 Euro Wiedergutmachtung erhalten.

Konkret handelt es sich um den Fall einer heute 23-jährigen Rumänin, die der ethnischen Minderheit der Roma angehört. Gestützt auf das Genfer Bettelverbot wurde sie 2011 zu einer Strafe von 100 Franken verurteilt. In den folgenden zwei Jahren wurde die junge Frau weitere acht Mal gebüsst und zweimal für je drei Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Im Jahr 2014 lehnte das Genfer Polizeigericht einen Rekurs der Frau ab und verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 500 Franken. Im selben Jahr lehnte auch das Bundesgericht die Beschwerde der Frau ab. Weil sie die Busse nicht bezahlen konnte, sass die Rumänin vom 24. bis 28. März 2015 ihre Strafe im Gefängnis von Champ-Dollon ab.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg hat gegen die Schweiz und für die rumänische Bettlerin entschieden. Keystone

Strafe ist nicht verhältnismässig

In ihrem Weiterzug an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führte die Frau die Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention («Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens») sowie das Diskriminierungsverbot und die Meinungsäusserungsfreiheit im Sinne der Öffentlichmachung ihrer Notlage ins Feld.

In seinem Urteil kommt der EMGR nun zum Schluss, dass ein Verstoss gegen Artikel 8 («Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens») gegeben ist. Die Frau stamme aus einer Familie mit extremer Armut, sei Analphabetin, arbeitslos und beziehe keine Sozialleistungen. In ihrer klar verletzlichen Situation sei es deshalb ihr Recht gewesen, durch Betteln auf ihre Notlage hinzuweisen und ihr Überleben zu sichern. Die Geldbusse von 500 Franken und die Umwandlung in eine fünftägige Gefängnisstrafe seien eine starke Sanktion gewesen, welche durch das öffentliche Interesse nicht gerechtfertigt gewesen sei.

Generelles Bettelverbot ist unzulässig

Eine Rechtsanalyse habe zudem ergeben, so der EGMR, dass die Mehrheit der dem Europarat angehörigen Länder nuanciertere Massnahmen als das pauschale Genfer Bettelverbot kennen würden. Die Strafe sei darum nicht verhältnismässig, weder zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens noch zum Schutz von Passanten, Anwohnern oder Ladeninhabern.

Als Wiedergutmachung gestützt auf Artikel 41 der Menschenrechtskonvention muss die Schweiz der Rumänin nun 922 Euro (knapp 1000 Franken) bezahlen. Es handelt sich um ein Urteil der ersten Kammer. Beide Seiten haben nun drei Monate Zeit, um über einen Weiterzug an die Grosse Kammer zu entscheiden.