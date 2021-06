In Genf laufen die Vorbereitungen in der Villa La Grange auf Hochtouren, in der am Mittwoch das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin stattfinden soll. Alles muss auf Hochglanz poliert und für diese hohen Gäste und ihre Delegationen angepasst sein.