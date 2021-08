Auf der griechischen Insel Euböa stehen am siebten Tag in Folge gewaltige Waldflächen in Flammen, die Brände weiten sich unkontrolliert aus. Der Nordteil der Insel ist durch die unzählige Grossfeuer mittlerweile beinahe vollständig vom Rest der Insel abgeschnitten. Derweil fehlte am Sonntag zeitweise das Wasser zur Brandbekämpfung.