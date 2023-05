Kriminalität Erneute Bluttat erschüttert Serbien: Schütze tötet acht Menschen Innerhalb von zwei Tagen erschüttern zwei mit Schusswaffen angerichtete Blutbäder Serbien. Nach dem Massaker an einer Belgrader Schule schoss nun ein Mann auf Menschen in einem Dorf nahe der serbischen Hauptstadt

Die Tat ereignete sich in der Nähe der Stadt Mladenovac, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Belgrad entfernt. Keystone

Ein Mann hat in Serbien acht Menschen erschossen und 13 weitere mit Schüssen verletzt. Der Angreifer habe am Donnerstagabend im Vorbeifahren auf die Menschen gefeuert, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Stadt Mladenovac, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Belgrad entfernt, wie der Sender RTS berichtete. Der serbische Innenminister Bratislav Gasic sprach von einem Terrorakt.

Erst am Mittwoch hatte ein 13-Jähriger in einer Belgrader Schule ein Massaker verübt und dabei acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Bei der jüngsten Tat wurden die Opfer dem Bericht zufolge willkürlich ins Visier genommen. Die Polizei fahndete nach einem 21-jährigen Verdächtigen, der nach dem Angriff geflüchtet war.

Wenngleich durch die Kriege der 1990er Jahre noch immer viele Waffen in dem Balkanland im Umlauf sind, sind derartige Massentötungen in Serbien nicht an der Tagesordnung. Das Massaker vom Mittwoch war das erste dieser Art in der jüngeren Vergangenheit des Landes. Davor ereignete sich die letzte Massentötung im Jahr 2013, als ein Kriegsveteran 13 Menschen in einem Dorf in Zentralserbien tötete. (dpa)