Peter Maurer IKRK-Präsident Peter Maurer richtet in Kiew einen Fünf-Punkte-Appell an die Kriegsparteien Seit Mittwoch weilt der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt. Am Donnerstag appellierte Peter Maurer an die Kriegsparteien, die Situation der Zivilbevölkerung rasch zu verbessern.

IKRK-Präsident Peter Maurer mit dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal (2./3.v.l.) am Donnerstag in Kiew. Twitter/HO

Seit drei Wochen greift Wladimir Putins Armee das Nachbarland Ukraine an. Mitten in diesem Angriffskrieg ist der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dort appellierte Peter Maurer am Donnerstag in einer Online-Medienkonferenz an die Kriegsparteien, so rasch als möglich zumindest «kleine Schritte zu beschliessen, um die Situation für Bevölkerung zu verbessern, die nicht Teil dieses Konflikts» ist. Ziel müsse sein, die Leiden der Zivilbevölkerung im Ukraine-Krieg rasch und deutlich einzuschränken.

Peter Maurer richtete einen fünf Punkte umfassenden, dringenden Appell an die Kriegsparteien. Nebst sicheren Fluchtkorridoren müsse humanitäre Hilfe ins Land gelassen werden, forderte der IKRK-Präsident. Zudem forderte er Sicherheitsgarantien für Personen, die nicht Teil der Kriegshandlungen sind – und zwar egal, ob diese zu Hause oder auf der Flucht sind. Schliesslich seien zivile Infrastrukturen wie Spitäler oder Wasserversorgungen von Kriegshandlungen auszuschliessen und Kriegsgefangene mit Respekt zu behandeln und vor allem nicht in Medien oder auf sozialen Medien vorzuführen.

Vorab in Städten «teilweise katastrophale» Situation

Insgesamt habe er bei seinem Besuch in der Ukraine ganz unterschiedliche Situationen angetroffen, sagte Peter Maurer. Während er auf der Hinreise von Rumänien her auf dem Land von den Kriegshandlungen zuerst kaum Notiz genommen habe, ist die humanitäre Situation gerade in grossen Städten laut dem IKRK-Präsidenten «teilweise katastrophal». Zur Situation in Mariupol wollte sich Maurer nicht im Detail äussern. Das IKRK sei dort nicht mehr mit eigenem Personal vor Ort, stehe aber ausserhalb der Stadt bereit, falls sichere Hilfe für die eingeschlossene Zivilbevölkerung möglich sei.

2. We discussed the urgent needs of the population and the expansion of @ICRC operations across the country.



We also spoke on international humanitarian law, safe passage of people trapped by the fighting, and the protection of civilians and those not taking part in hostilities. pic.twitter.com/lW8DgGbTQi — Peter Maurer (@PMaurerICRC) March 17, 2022

Bei seinem Besuch in Kiew hat Peter Maurer unter anderem auch mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal gesprochen. Thema dieses «guten und äusserst praktischen Treffens» waren laut dem IKRK-Präsidenten die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung gewesen. Und weiter schreibt Maurer am Donnerstag auf Twitter, dass man auch über den Ausbau der Hilfe durch das IKRK in dem osteuropäischen Riesenland gesprochen habe.

Bereits am Mittwoch hatte Peter Maurer unter anderem auch Stadtpräsident Vitali Klitschko getroffen. Wie der IKRK-Präsident auf Twitter schrieb, führte er in der grösstenteils eingeschlossenen Hauptstadt unter anderem Gespräche über die Lieferung und Verteilung von medizinischen Hilfsgütern, Benzin für Ambulanzen oder Generatoren für die Stadt um die Versorgung mit Strom zu verbessern.

Today in #Kyiv I was pleased to meet with Mayor @Vitaliy_Klychko on ICRC’s assistance for civilians in the city, including supplying life-saving surgical materials to hospitals and supporting the municipality with generators, fuel for ambulances, and more. pic.twitter.com/C6PDWBVQbc — Peter Maurer (@PMaurerICRC) March 16, 2022

Peter Maurer weilt seit Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt. Bei seiner Ankunft in Kiew hatte der Schweizer auf Twitter erklärt, sein fünftägiger Besuch solle mithelfen, die Nothilfe vor Ort zu verbessern. Zudem hoffe er, damit der Achtung der Menschenrechte im laufenden Angriffskrieg Russlands Nachdruck zu verleihen. Auch die Stärkung der Rolle des IKRK beim Zugang zu Gefangenen oder Verhandlungen für sichere Fluchtrouten aus belagerten Städten für die Zivilbevölkerung seien Ziel seiner Reise.

Peter Maurer steht dem Internationalen Roten Kreuz seit 2012 vor. Wie seit längerem schon bekannt ist, wird der Diplomat den Posten im September räumen. Die Nachfolgerin des 65-Jährigen steht bereits fest: Mit Mirjana Spoljaric Egger wird erstmals eine Frau das IKRK leiten. Die Schweizerin ist letzten Herbst vom Leitungsorgan des IKRK gewählt worden.