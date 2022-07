Presseschau «Nützliches Signal», «voreilige Versprechungen» – so reagiert die internationale Presse auf die Lugano-Konferenz Viele ausländische Medien haben über die «Wiederaufbau-Konferenz» für die Ukraine in Lugano berichtet. Die Stimmen sind mehrheitlich kritisch – besonders aus Grossbritannien, wo die nächste Konferenz abgehalten werden soll.

Machen international Schlagzeilen: Bundespräsident Ignazio Cassis und der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal in Lugano. Keystone

Den «Wiederaufbau als Symbol» begrüsste der Kommentator der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Die Konferenz sei nützlich als weiteres Signal an Putin und als Ansporn für die ukrainische Bevölkerung. Jedoch sei fraglich, wie realistisch ein «substanzieller Wiederaufbau» in nächster Zeit sei. Man könne noch nicht einmal sagen, welche Teile der Ukraine unabhängig bleiben würden – das setze der Planung «enge Grenzen», so die «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Noch kritischer ist der Chefkommentator der deutschen «Welt». Unter dem Titel «Die Lage ist zu ernst für voreilige Versprechungen» stellt die «Welt» den Sinn einer Wiederaufbau-Konferenz grundsätzlich in Frage. Zahlreiche Politiker und Analysten würden der Versuchung erliegen, «die Illusionen für die Wirklichkeit zu halten und am Ende die eigenen Parolen zu glauben».

Im Moment gehe es nicht darum, die Ukraine «für die EU fit zu machen». Sondern alleine darum, die Menschen «vor einer Hungerkatastrophe zu bewahren und die Staatlichkeit zu erhalten». Lugano dürfe nicht eine der vielen Geberkonferenzen werden, in denen «alles versprochen und wenig umgesetzt» werde.

Britische Medien kritisieren die Schweiz wegen russischer Vermögen

Die nächste Konferenz soll in Grossbritannien stattfinden. Dort interessierten sich die Medien allerdings weniger für die Lugano-Konferenz an sich als vielmehr für den Schweizer Umgang mit russischen Vermögenswerten. So titelte etwa die «Daily Mail»: «Schweizer reagieren kühl auf die Forderung der Ukraine, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen».

Gegen deren automatische Aushändigung habe man sich gewehrt. Die «Daily Mail» bezeichnet die Schweiz als «Land, das seit langem ein beliebtes Ziel für die Moskauer Elite und ein Aufbewahrungsort für russisches Vermögen» sei.

Auch der «Guardian» titelte: «Die Schweiz wehrt sich gegen den ukrainischen Plan, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen». Die vom ukrainischen Premier Denys Shmyhal erläuterten Pläne, 500 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögen für den Wiederaufbau zu verwenden, treffe in der Schweiz auf «entschlossenen Widerstand».

Dagegen sei die Idee bei der britischen Aussenministerin Liz Truss auf Unterstützung gestossen. Man wolle dem Beispiel Kanadas folgen und russische Vermögen an die Ukraine geben, sagte die Aussenministerin laut der «Daily Mail» kurz vor Beginn der Lugano-Konferenz.

In Frankreich, Italien und den USA ist die Lugano-Konferenz kaum Thema

Weniger Beachtung fand die «Wiederaufbau-Konferenz» in Frankreich und Italien, die selbst weniger hochrangig oder gar nicht in Lugano vertreten waren. Die französische Zeitung «Le Figaro» widmete der Konferenz immerhin einige News-Artikel, die landesweit auflagenstärkste Zeitung «Le Monde» nahm die Konferenz nur in einem Liveticker-Eintrag auf.

Auch die italienische «Repubblica» und der «Corriere della Sera» berichteten nur am Rande über die Lugano-Konferenz. Ebenso die US-amerikanischen Medien. (aka)