Rahmenabkommen mit der EU Vor Treffen der Europaminister zur Schweiz: Deutschland und Frankreich dämpfen die Hoffnungen Zwei Nachbarstaaten signalisieren vor dem Treffen der EU-Europaminister zwar Gesprächsbereitschaft. Deutschland und Frankreich mahnen die Schweiz aber zu Kompromissen.

Vor zwei Wochen traf Guy Parmelin in Brüssel Ursula von der Leyen. Nun tagen am Dienstag die Europaminister zum Rahmenabkommen. Keystone

Vor dem Treffen der Europaminister in Brüssel, wo am Dienstag auch die Beziehungen zur Schweiz und das institutionelle Rahmenabkommen Thema sind, haben Deutschland und Frankreich wenig Hoffnungen auf substanzielle Zugeständnisse durchblicken lassen. Eine enge und vertrauensvolle Beziehung zur Schweiz sei für Deutschland zwar von herausragender Bedeutung, insbesondere in der Forschung, sagte Deutschlands Staatsminister für Europa Michael Roth.

Aber: «Wer vom gemeinsamen Markt profitieren möchte, der muss sich auch an die Regeln halten», sagte Michael Roth vor Beginn der Sitzung. Ein «Level Playing Field», gleich lange Spiesse im Wettbewerb also, bleibe für die EU «essenziell», sagte Deutschlands Staatsminister. Man hoffe, dass man die schwierigen offenen Punkte noch ausräumen könne.

Auch sein französischer Amtskollege Clement Beaune betonte vor Beginn des Treffens die Wichtigkeit der Beziehungen zur Schweiz. Frankreich und die EU seien bereit, die Diskussionen weiterzuführen. Aber: Es gelte die Einheit des Binnenmarktes zu schützen. Beaune: «Wir müssen im Rahmen des Gleichgewichts dessen bleiben, was schon lange verhandelt wurde». Es sei nun an «unseren Schweizer Freunden» zu sagen, ob sie das Rahmenabkommen bald in Kraft setzen wollten, so Beaune.