Sahel-Zone Militärputsch in Niger: Meuternde Soldaten verkünden Machtübernahme Niger gilt als wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen Terror in der Sahel-Region. Nun ist es offenbar nach Mali und Burkina Faso auch in deren Nachbarland zu einem Militärputsch gekommen. Die UNO und die USA verurteilen die Entwicklung in Niger.

Sie haben in Niger die Macht übernommen: Oberst Amadou Abdramane und seine militärischen Mitstreiter. AP

Soldaten im westafrikanischen Niger haben nach eigenen Angaben den demokratisch gewählten Staatschef Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht übernommen. Alle Institutionen seien aufgelöst und die Landes- und Luftgrenzen geschlossen worden, verkündete Oberst Amadou Abdramane am Mittwochabend im Staatsfernsehen. Bis sich die Situation beruhigt habe, gelte eine landesweite nächtliche Ausgangssperre. Ausländische Partner sollten sich nicht in das Geschehen in Niger einmischen, mahnte Abdramane. Die Machtübernahme bezeichnete er als Ergebnis der anhaltenden Verschlechterung der Sicherheitslage und der schlechten ökonomischen und sozialen Regierungsführung.

Der Luftwaffenoberst sass während seiner Ansprache an einem Tisch, neun andere Offiziere standen um ihn herum. Nach Angaben Abdramanes bilden sie nun den sogenannten Rat für die Rettung des Landes. Auch unter diesem Gremium stehe Niger zu seinen Verpflichtungen gegenüber der internationalen und nationalen Gemeinschaft, betonte er.

Aus dem Umfeld von Präsident Bazoum war zuvor verlautet, dass die Präsidentengarde am Mittwochmorgen dessen Palast umzingelt habe, in dem er sich gemeinsam mit seiner Frau aufhielt. Auf dem Twitter-Konto des Präsidentenbüros hiess es, Angehörige der Präsidentengarde hätten sich an einer «antirepublikanischen Demonstration» beteiligt und sich vergeblich um Unterstützung von anderen Sicherheitskräften bemüht. In dem Tweet hiess es zu jenem Zeitpunkt, Bazoum und seine Familie seien wohlauf. Die Armee und die Nationalgarde würden eingreifen, sollten die Meuterer nicht aufgeben.

Abgeriegelte Strassen

Innerhalb weniger Stunden bezogen Soldaten am Sitz des staatlichen Rundfunks Stellung. Armee und Nationalgarde winkten Fahrzeuge durch. Die Strassen rund um den Präsidentenpalast und Ministerien in der Hauptstadt Niamey waren abgeriegelt. In den Abendnachrichten des staatlichen Rundfunks berichtete ein Moderator, ein Putschversuch sei im Gange. Die Lage bleibe unübersichtlich. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas verurteilte den Versuch einer «gewaltsamen Machtergreifung».

Vor zwei Jahren war Bazoum zum Präsidenten gewählt worden. Beobachter sprachen vom ersten friedlichen Machtwechsel seit der Unabhängigkeit Nigers von Frankreich im Jahr 1960. Eine Bedrohung von Bazoums Macht würde auch westliche Bemühungen untergraben, die Sahel-Region zu stabilisieren. Nigers Nachbarn Mali und Burkina Faso erlebten seit 2020 gleich vier Militärputsche, in beiden Ländern haben Extremisten mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Terrorgruppe Islamischer Staat Anschläge verübt.

Der Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken

Erst im März reiste US-Aussenminister Antony Blinken nach Niger, das ebenfalls von dschihadistischen Attacken auf Zivilisten und Soldaten erschüttert worden ist, aus Sicht von Experten allerdings eine etwas bessere Sicherheitslage hat als die Nachbarn. Die USA verurteilten die Meuterei gegen Nigers Staatschef, bekräftigte Blinken bei einem Besuch in Neuseeland am Donnerstag. Er habe am Mittwoch mit Bazoum gesprochen und ihm versichert, dass Washington ihn als demokratisch gewählten Präsidenten stark unterstütze.

Auch UNO-Generalsekretär António Guterres sagte dem Staatschef in einem Gespräch ebenfalls «volle Rückendeckung und Solidarität» zu, wie ein UNO-Sprecher twitterte. Zuvor hatte Guterres jegliche Versuche in Niger, mit Gewalt die Macht an sich zu reissen, auf das Schärfste verurteilt und alle Akteure zur Mässigung und zur Achtung der verfassungsgemässen Ordnung aufgerufen. Besorgt äusserte sich auch die einstige Kolonialmacht Frankreich. Paris rief die Meuterer zu einem Kurswechsel auf.

Staatschef von Benin reist als Vermittler nach Niger

Der aktuelle Ecowas-Vorsitzende, Nigerias Präsident Bola Tinubu, betonte, der Staatenbund werde sich gegen jegliche Versuche stemmen, die Regierung in Niamey zu stürzen. Allen Akteuren in der Republik Niger sollte klar sein, dass «die Ecowas-Führung und alle Liebhaber der Demokratie auf der ganzen Welt keine Situation dulden werden, die die demokratisch gewählte Regierung des Landes paralysiert», hiess es in einer Stellungnahme Tinubus aus Abuja. Ecowas entsandte zuvor den Staatschef von Benin, Patrice Talon, als Vermittler nach Niger. Auch die Afrikanische Union rief die Bürger Nigers und alle Afrikaner auf, den Putschversuch deutlich zu verurteilen.

Niger und Präsident Bazoum seien in der Sahel-Region ein Bollwerk gegen Extremisten und den zunehmenden Einfluss Russlands gewesen, sagte Ulf Lässing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Meuterei sei daher ein «Alptraumszenario» für westliche Mächte. Doch müsse sich noch zeigen, ob dies das letzte Wort sei, ergänzte Lässing. Teile der Armee stünden vermutlich nach wie vor loyal zu Bazoum. Schliesslich hätten sie stark von der Ausrüstung und den Schulungen im Rahmen der Militärhilfe aus dem Ausland profitiert. (dpa)