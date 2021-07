Thailand Explosion in Chemiefabrik bei Bangkok: Ein Toter und 60 Verletzte - die Behörden warnen vor giftigen Gasen In Thailand ist es in einer Chemiefabrik zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Rund 60 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, darunter etwa ein Dutzend Feuerwehrleute, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Montag unter Berufung auf die Behörden.

Die Behörden warnen vor giftigen Gasen. Keystone

(dpa) Ein junger Feuerwehrmann soll bei den Löscharbeiten ums Leben gekommen sein. Die Fabrik in Samut Prakan am südöstlichen Stadtrand von Bangkok stellte Plastikschaum her.

In umliegenden Wohngegenden soll es an 73 Häusern und 15 Autos zu schweren Schäden gekommen sein, als die Produktionsstätte in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache explodierte. Anschliessend brach ein Grossbrand aus, den die Feuerwehr erst am frühen Morgen weitgehend unter Kontrolle bringen konnte.

Jedoch kämpften die Einsatzkräfte noch den ganzen Tag gegen die Flammen und versuchten, weitere Explosionen chemischer Stoffe zu verhindern.

Dichter schwarzer Rauch stieg auf, der sogar im Stadtgebiet von Bangkok sichtbar war. Die Behörden warnten vor möglichen giftigen Gasen und ordneten an, Anwohner in einem Radius von fünf Kilometern umgehend in Sicherheit zu bringen.

Gesundheitliche Auswirkungen befürchtet

«Ich befürchte, dass es wegen des Ausmasses der Explosion und der chemischen Kontamination in der Nähe unseres Hauses langfristige gesundheitliche Auswirkungen geben wird, sei es durch die Luft, die wir atmen, oder das Wasser, das wir trinken», sagte Boonyarit Anprasertporn der Deutschen Presse-Agentur. Der 25-Jährige lebt mit seiner Familie nur zwei Kilometer von der Fabrik entfernt.

Dutzende Löschfahrzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz, um das Feuer einzugrenzen. Die Erschütterung der Explosion sei noch in neun Kilometern Entfernung zu spüren gewesen, hiess es.

Auf dem Gelände der Fabrik der Ming Dih Chemical Company mit Sitz in Taiwan seien in fünf oder sechs Lagerhallen etwa 50 Tonnen Chemikalien gelagert worden, hiess es. Die Anlage im Distrikt Bang Phli liegt in der Nähe des Grossflughafens Suvarnabhumi International Airport. Der Flugverkehr war nach Angaben eines Sprechers aber nicht betroffen.