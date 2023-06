Ständchen für Trump: «Grösster Geburtstag aller Zeiten»

Donald Trump feiert am (heutigen) Mittwoch seinen 77. Geburtstag. Entsprechend erhielt er nach seinem Gerichtsauftritt verschiedene Geburtstagsständchen und Glückwünsche. Ein erstes bekam er in einem Lokal im Stadtteil Little Havanna in Miami, wo er sich von Anhängern feiern liess, Fotos mit Fans machte, Hände schüttelte, den Daumen in die Höhe reckte und in Kameras lächelte.

Geburtstagsständchen für Trump: Auch in Bedminster gratulierten ihm seine Anhänger. Keystone

Auch bei seiner anschliessenden Rede in Bedminster setzte das ihm treu ergebene Publikum irgendwann zum Geburtstagsständchen an. Trump spottete kurz: «Oh, toll», ihm drohten 400 Jahre Haft, wenn es nach den Anklägern ginge. «Das ist so schön. Es ist ein wunderbarer Geburtstag», sagte er. Doch, ganz Trump, schob der Mann der Superlative hinterher: «Wir werden ihn zum grössten Geburtstag aller Zeiten machen.» (dpa/abi)