Ende einer Ära Dieter Bohlen hört bei «Deutschland sucht den Superstar» auf Nach fast 20 Jahren räumt Dieter Bohlen seinen Platz als Jury-Vorsitzender in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar».

Dieter Bohlen. Der Musikproduzent präsentiert in einem Möbelhaus seine Werbekampagne. (Archvibild) Daniel Bockwoldt / DPA

dpa

Die Sendung werde in der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert, teilte RTL am Donnerstag mit. Der 67-jährige Bohlen übergebe «das Kommando» dann an Nachfolger, die noch bekanntgegeben würden. Das Finale der aktuellen Staffel am 3. April 2021 sei somit die letzte Show des Pop-Titans auf dem Sessel des Chefjurors. «Deutschland sucht den Superstar» läuft bereits seit 2002 - Musikproduzent Bohlen war von Anfang an dabei und ist das Gesicht der Show. Mit seinen Sprüchen hat er sie über Jahrzehnte geprägt.