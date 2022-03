Europacup Obwohl mit dem FC Basel das letzte Super-League-Team die Segel gestrichen hat, freut sich die ganze Schweiz Weil die Schweizer Vertreter im Europacup in dieser Saison kräftig Punkte fürs Uefa-Ranking gesammelt haben, sieht es so aus, als ob die Super League schon bald wieder zwei Teams in die Champions League Qualifikation schickt.

Eigentlich unglaublich: Der FC Basel ist für knapp die Hälfte aller Schweizer Punkte in der Uefa-Fünfjahreswertung verantwortlich. Daniela Frutiger/freshfocus

Trotz des Ausscheidens des FC Basel freut sich die Schweiz. Denn in der Uefa-Fünfjahreswertung kristallisiert sich heraus, dass die Super League wegen der guten internationalen Leistungen in dieser Saison ab der Spielzeit 2023/24 wieder fünf Europacup-Vertreter stellen darf und somit die Chance auf weitere magische Nächte steigt.

Die aktuelle Rangliste nach den Ergebnissen von Donnerstag.

Bleibt die Schweiz auf dem aktuellen Rang 14 oder auch Rang 15 dürfen auch wieder zwei Teams an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen. Der Cupsieger darf in der Europa League Qualifikation starten und zwei weitere Teams in der Conference League Qualifikation.

Das war in dieser Saison noch anders. Und es wird auch in der kommenden Saison noch so sein, dass nur der Schweizer Meister in die Champions-League-Quali einsteigt und drei weitere Teams in der Conference-League-Quali starten.

Damit die Schweiz von den dahinter platzierten Ländern Griechenland und Tschechien noch überholt wird, müssten die am Donnerstag siegreichen PAOK Saloniki und Slavia Prag in der Conference League noch mindestens ins Halbfinale kommen und auch da noch punkten. Bodö Glimt müsste sogar ins Finale einziehen, damit Norwegen noch an der Schweiz vorbeizieht. Dass noch zwei Länder die Schweiz überholen, ist eher unwahrscheinlich.