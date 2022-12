22 Risse Kanton Bern will Wolf im Schwarzenburgerland abschiessen Ein Wolf hat in der Region Schwarzenburg im Kanton Bern vom 21. Oktober bis am 24. Dezember 22 Schafe gerissen. Nun wird er abgeschossen.

Die vom Kanton ausgestellte Abschussbewilligung gilt nur für diesen Winter. (Symbolbild) Keystone

Zehn der 22 gerissenen Schafe seien mit Herdenschutzmassnahmen geschützt gewesen, damit sei die gesetzlich festgelegte Schadensgrenze erreicht, teilte der Kanton Bern am Montag mit. Er habe deshalb eine Abschussbewilligung für einen einzelnen Wolf erlassen. Diese gilt bis am 24. Februar. Der Abschuss darf dabei nur in Zusammenhang mit einem Angriff auf eine Herde mit Schutzzaun erfolgen. (wap)