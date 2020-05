400 Millionen Franken für Ausbildungsoffensive: Kommission anerkennt wichtige Rolle von Pflegepersonal Der Bund soll die Ausbildung von Pflegekräften finanziell stärker unterstützen. Das schlägt die Gesundheitskommission des Ständerates vor. Damit kommt sie auf einen früheren Entscheid zurück.

Die Coronakrise hat bei der ständerätlichen Gesundheitskommission ein Umdenken bewirkt. Keystone

(rwa) Vorgesehen ist, dass der Bund den Kantonen für acht Jahre rund 400 Millionen Franken bereitstellt, um hierzulande mehr Pflegefachkräfte auszubilden. Voraussetzung ist, dass die Kantone während der Ausbildung einen Beitrag an den Lebensunterhalt leisten. Das hat die ständerätliche Gesundheitskommission (SGK) im Rahmen der Ausarbeitung des indirekten Gegenvorschlags zur Volksinitiative «für eine starke Pflege» beschlossen.

Der Entscheid fiel jedoch mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Paul Rechsteiner (SP/SG) denkbar knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die SGK ist auf einen Entscheid vom Februar zurückgekommen, dies «unter dem Eindruck der wichtigen Rolle, die das Pflegepersonal bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie gespielt hat».

Mit dem Entscheid will die Kommission 100 Millionen Franken mehr in die Ausbildungsoffensive in der Pflege investieren als geplant. Zudem sollen die Kompetenzen des Pflegepersonals gestärkt werden, indem dieses bestimmte Leistungen auch ohne ärztliche Anordnung erbringen und direkt mit der Krankenversicherung abrechnen kann. Bedingung ist gemäss SGK aber, dass Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime vorgängig eine Vereinbarung mit der Krankenkasse abgeschlossen haben.