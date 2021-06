Abstimmung Covid-Gesetz: «Lebensversicherung» für Unternehmen steht – bereits weiteres Referendum angekündigt Bei den Befürwortern ist die Erleichterung nach dem deutlichen Ja zum Covid-Gesetz gross. Die Gegner sprechen von einem Achtungserfolg und kündigen bereits ein weiteres Referendum an. Die Unterschriften müssten aber bereits bis am 8. Juli gesammelt werden.

Die Gegner der Corona-Massnahmen demonstrierten am Sonntag in Zug. Am Abstimmungsresultat konnten aber auch sie nichts ändern. Keystone

Nach dem Ja zum Covid-19-Gesetz ist SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer erleichtert über den Entscheid der Stimmbevölkerung – «auch für die Betroffenen, die auf die wirtschaftlichen Abfederungsmassnahmen angewiesen sind», sagte sie gegenüber SRF. «Sie können nun zumindest bis Ende Jahr aufatmen.» Zuversichtlich ist die Zürcher Nationalrätin auch, sollte es zu einer erneuten Abstimmung kommen.

Auch Bundesrat Alain Berset sprach von «sehr guten Neuigkeiten» für alle Betroffenen. «Dank dem Ja können wir mit dem Covid-Zertifikat weiterfahren und auch die Kosten für die Corona-Tests weiterhin übernehmen», sagte er.

Für Nationalrätin Sophie Michaud Gigon (Grüne/VD) «schossen die Gegner auf das falsche Gesetz». Dieses sei die Lebensversicherung für viele Menschen in der Schweiz gewesen. «Das Referendum hat das aufs Spiel gesetzt.» Mit dem Ja sei die Freiheit des Bundesrats eingeschränkt worden und nicht jene der Bevölkerung. Die Mitte sprach auf Twitter von einem «starken Zeichen für die Solidarität und den Zusammenhalt in der Schweiz». Für die FDP bedeutet das Ja aber nicht, dass der Bundesrat nun freie Hand habe, teilte sie in einer Mitteilung mit. «Es ist ein wichtiger Schritt weg vom Ausnahmezustand und Notrecht hin zu einem von National- und Ständerat demokratisch legitimierten Krisenmanagement.»

Zweites Referendum angekündigt

Das Ergebnis schützt gemäss Schweizerischem Gewerkschaftsbund (SGB) viele Arbeitnehmende vor allem «vor einem abrupten Ende bei der Kurzarbeit und zum Beispiel mit einer besseren Lohnabsicherung für die niedrigsten Einkommen». Dank dem Ja könne man nun mit grösserer Gelassenheit der Überwindung der wirtschaftlichen Turbulenzen entgegensehen. Auch sei das Resultat ein Signal an den Bundesrat, dass die aktuelle finanzielle Unterstützung nicht zu früh beendet werden solle. Gemäss dem Branchenverband GastroSuisse können die Gastronomen «erst einmal aufatmen und sich auf die Wiedereröffnung konzentrieren».

Für die SVP gilt das Ja in erster Linie den wirtschaftlichen Hilfen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Bundesrat dürfe das Ergebnis nicht als «Blankocheck für seine unverhältnismässige, chaotische und widersprüchliche Corona-Politik» missverstehen. Die Partei fordert, dass der Bundesrat sofort alle Beschränkungen aufhebt.

Die Junge SVP hat bereits angekündigt, dass sie das Referendum gegen die Änderungen im Covid-Gesetz ergreifen will. Ob das Referendum tatsächlich zustande kommt, ist offen. Die Referendumsfrist läuft am 8. Juli ab. Auch die «Freunde der Verfassung» wollen mitmachen, wie deren Sprecher Michael Bubendorf gegenüber SRF sagte. «Damit bekommen wir eine zweite Chance, um eine Zweiklassengesellschaft und das Schlimmste für die Schweiz zu verhindern.» Sie hätten sich am Sonntag ein anderes Resultat gewünscht, seien aber zufrieden mit ihrem «Achtungserfolg». Bubendorf: «Die 40 Prozent-Nein-Stimmen sind eine Ohrfeige für die etablierte Politik und die Medienlandschaft.»

Finanzielle Hilfe für Unternehmen

Das Gesetz regelt insbesondere die finanziellen Hilfen an Firmen, die während der Coronapandemie besonders gelitten haben oder gar schliessen mussten. Dazu gehören Umsatzentschädigungen, Taggelder und A-fonds-perdu-Beiträge. Auch die Verlängerung und Erhöhung der Kurzarbeitsgelder gehört dazu sowie Unterstützung für Kultur, Sport und Medien. Das Gesetz ist seit letzten September in Kraft. Seither wurde es mehrmals angepasst. Zur Abstimmung kam es, weil die «Freunde der Verfassung» dagegen das Referendum ergriffen haben.

Diese versammelten sich zusammen mit weiteren Gegnern der Corona-Massnahmen am Sonntag in Zug zu einer bewilligten Demonstration. Gemäss Zuger Polizei waren rund 3000 Demonstrierende vor Ort.