Abstimmung Hochrechnung sagt deutliche Abfuhr für die Massentierhaltungsinitiative voraus Mit der Massentierhaltungsinitiative wollen links-grüne Parteien und Verbände den Bund verpflichten, Bauern strengere Vorschriften zu machen. An der Urne scheint das Anliegen keine Chance zu haben.

Erfolgreiche Mobilisierung der Bauernschaft und auf dem Land: An der Urne dürfte die Massentierhaltungsinitiative am Sonntag keine Chance haben. Keystone

Nur noch 2000 Legehennen pro Stall, maximal 1500 Schweine und 300 Kälber pro Betrieb, dazu schärfere Auflagen zu Platz und Auslauf: Diese Vorgaben des Labels Bio-Suisse von 2018 sollten bis in 25 Jahren für alle landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz gelten. So will es die Massentierhaltungsinitiative, die von der Tierschutzorganisation Sentience Politics lanciert und von SP, Grünliberalen und Grünen im Abstimmungskampf unterstützt wurde. Rund 3200 Betriebe müssten in der Folge entweder ihren Tierbestand reduzieren oder ihre Fläche erweitern.

Das alles scheint dem Stimmvolk jedoch zu weit zu gehen: Gemäss der ersten Hochrechnung wird die Initiative nämlich am Sonntag mit 62 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt werden, wie das Umfrageinstitut gfs.bern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt:

Für eine Annahme der Volksinitiative bräuchte es nebst der Mehrheit der Stimmen an der Urne auch ein Ständemehr. Den Fehlerbereich der ersten Hochrechnung gibt gfs.bern mit +/- 3 Prozent an. Damit dürfte die Vorlage allerdings bereits am Volksmehr scheitern.

Bürgerliche und Bauern versenken weitere Initiative

Den Widerstand angeführt hatten im Abstimmungskampf der Bauernverband. Auch SVP, FDP und Mitte hatten die Nein-Parole beschlossen. Die Gegner warnten dabei vor um bis zu 40 Prozent steigenden Lebensmittelpreisen und einer Verschlechterung der Versorgungssicherheit.

Auf Befürworterseite wurde dagegen das Tierleid in Mastbetrieben ins Feld geführt. So veröffentlichte Greenpeace Schweiz kurz vor der Abstimmung noch Aufnahmen von mit Fliegen übersäten Schweinen und toten Hühnern. Den sich seit Ende August abzeichnenden Nein-Trend vermochten die Umweltschützer damit aber nicht mehr zu stoppen.

Schulterschluss von Landwirtschafts- und Wirtschaftsverbänden

Damit haben die Bauern auch die letzte der drei eidgenössischen Agrarinitiativen erfolgreich abgewehrt. Bereits letztes Jahr sind die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative an der Urne mit 60,7 Prozent respektive 60,6 Prozent deutlich abgelehnt worden.

Als Antwort auf die fortgesetzten Angriffe von links-grüner Seite haben sich die Bauern im Vorfeld der aktuellen Abstimmung zu einer strategischen Partnerschaft mit Economiesuisse, Arbeitgeber- und Gewerbeverband zusammengeschlossen.