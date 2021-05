Abstimmung Die Zuger FDP schert aus und sagt Ja zur Trinkwasserinitiative Die FDP hat auf nationaler Ebene die Nein-Parole zur Trinkwasserinitiative ausgegeben. Die Zuger Sektion ist da anderer Meinung und sagt Ja.

Die Trinkwasserinitiative will, dass der Bund keine Direktzahlungen mehr an Betriebe zahlt, die Pestizide einsetzen. (Symbolbild) Keystone

Das kommt überraschend: Die FDP des Kantons Zug sagt Ja zur Trinkwasserinitiative. Das hat sie an einer online durchgeführten Mitgliederversammlung entschieden. Das schreiben sowohl die Kantonalpartei wie auch die FDP der Stadt Zug auf Twitter. Die Mutterpartei hat dagegen die Nein-Parole beschlossen. Dies mit 202 Nein zu 165 Ja bei 11 Enthaltungen aber eher knapp. Über das Stimmenverhältnis bei der Zuger FDP finden sich keine Infos.

Die Eidgenössische Volksinitiative fordert, dass der Bund künftig nur noch Direktzahlungen an Betriebe zahlt, welche keine Pestizide einsetzen. In Teilen der Schweiz sei das Trinkwasser bereits heute stark mit Pestiziden belastet und überschreite den Höchstwert für Lebensmittel bis zum 20-Fachen, so die Initianten. Bundesrat und Parlament sprechen sich gegen die Vorlage aus. Gleichzeitig wurde ein indirekter Gegenvorschlag verabschiedet, der in Kraft tritt, wenn das Volk die Initiative ablehnen sollte.

Abgelehnt wird dagegen sowohl von der nationalen wie der kantonalen FDP die Pestizid-Initiative. (mg/agl)