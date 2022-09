Abstimmungen vom 25. September Trotz Ja in Hochrechnung: Vorsprung der AHV-Reform schmilzt ++ Scheitert die Verrechnungssteuer? ++ Erste Entscheide aus Kantonen Am Sonntag entscheidet die Schweiz über zwei AHV-Vorlagen, die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer sowie die Massentierhaltungsinitiative. Aber auch in Kantonen und Städten wird abgestimmt. Hier finden Sie alle wichtigen Resultate.

Bei der AHV- und der Verrechnungssteuer-Vorlage wirds am Sonntag äusserst knapp. Keystone

Altersvorsorge, Verrechnungssteuer und Massentierhaltung Am Sonntag befinden die Stimmberechtigten in der Schweiz über vier Eidgenössische Vorlagen: Die Zusatzfinanzierung der AHV (eine Referendums-Abstimmung). Diese ist inhaltlich verknüpft mit der ...

Die (eine Referendums-Abstimmung). Diese ist inhaltlich verknüpft mit der ... ... AHV-Reform (ebenfalls eine Referendums-Abstimmung). Diese benötigt zusätzlich zum Volksmehr auch die Zustimmung der Mehrheit der Stände (weil sie auch eine Anpassung der Verfassung enthält).

(ebenfalls eine Referendums-Abstimmung). Diese benötigt zusätzlich zum Volksmehr auch die Zustimmung der Mehrheit der Stände (weil sie auch eine Anpassung der Verfassung enthält). Die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer (eine Referendums-Abstimmung) sowie die ...

(eine Referendums-Abstimmung) sowie die ... Massentierhaltungsinitiative stehen ebenfalls zum Entscheid. Letztere benötigt dabei ein Mehr von Volk und Ständen. Zudem finden auch in vielen Kantonen und Städten am Sonntag Abstimmungen und Wahlen statt. Alle wichtigen Resultate finden Sie in diesem Übersichts-Artikel der Nachrichtenredaktion von CH Media.

Historischer Entscheid: Stimmvolk dürfte AHV-Reform knapp zustimmen Es könnte ein historischer Entscheid sein: Gemäss den Trendrechnungen von gfs.bern stimmen die Schweizerinnen und Schweizer der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre knapp zu. Bitter wäre die Niederlage für die Linke. Sie hätte damit ihre Vetomacht verloren. (rwa) Nach Jahrzehnten dürfte erstmals in der Schweiz wieder eine Revision der Altersvorsorge beim Stimmvolk durchkommen. Im Bild: Die Ja-Kampagne. Keystone

Knapper Entscheid: Bund und Parlament droht weitere Steuerniederlage Die Reform der Verrechnungssteuer hat am Sonntag einen schweren Stand. Nach dem deutlichen Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe im Frühling zeichnet sich bereits die zweite steuerpolitische Niederlage von Bundesrat und Parlament beim Stimmvolk ab: Gemäss Hochrechnung sprechen sich 51 Prozent gegen die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer aus. (abi) Die SP-Nationalrätinnen Samira Marti, Elisabeth Baume-Schneider und Tamara Funiciello (vorne v.r.) warten am Sonntag in Bern auf die Ergebnisse. Keystone

Massentierhaltungs-Initiative scheitert am Ständemehr Strengere Auflagen für die Tierhaltung in der Landwirtschaft scheinen für eine Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung derzeit nicht opportun zu sein. Die Massentierhaltungsinitiative ist am Ständemehr gescheitert. Gemäss Hochrechnungen des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern sagten 63 Prozent der Stimmbevölkerung Nein zur Initiative. Diese verlangt, dass Betriebe Tiere bis in 25 Jahren mindestens nach den Bio-Suisse-Vorgaben von 2018 halten müssen. Gegen die Vorlage mobilisiert hatten der Bauernverband sowie die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und Mitte. Unterstützt hatten die Initiative die Grünen, die SP und die GLP. (wap) Ab wann ist es eine Gruppe eine Masse? Im Abstimmungskampf um die Massentierhaltungsinitiative wurde teilweise emotional diskutiert. HO/Bauernverband Aargau

Inhaltsverzeichnis

Bern zeigt Jungen die kalte Schulter: Stimmrechtsalter 16 fällt durch

Bern wird nicht der zweite Kanton der Schweiz, in dem 16-Jährige abstimmen und wählen dürfen. Die Stimmbevölkerung hat dem Anliegen eine deutliche Abfuhr erteilt. Der Nein-Anteil fiel mit 67,2 Prozent deutlich aus. Bereits 2009 hatte das gleiche Anliegen Schiffbruch erlitten.

Bern wäre der zweite Kanton gewesen, der das Stimmrechtsalter 16 einführt. Vorreiter in dieser Hinsicht ist Glarus. Eine Senkung des Stimmrechtsalters ist in Kantonen immer wieder Thema. Pläne gibt es etwa in Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Luzern. Allerdings ist das Ansinnen umstritten. Erst im Mai bodigte das Zürcher Stimmvolk ein Stimmrechtsalter 16. Nein sagte letzten Herbst auch die Urner Bevölkerung – notabene zum zweiten Mal in Folge. (rwa)

Luzern lehnt Beitrag an Kasernen-Neubau im Vatikan ab

Mit 71,5 Prozent lehnt die Stimmbevölkerung die Beteiligung des Kantons Luzern an den Neubau der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan deutlich ab. Die Stimmbeteiligung liegt bei 56,1 Prozent. Damit darf sich Luzern nicht mit einem Beitrag von 400’000 Franken beteiligen. Dies hätte ungefähr einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner entsprochen. Das Projekt kostet insgesamt rund 55 Millionen Franken. Im Gegensatz zu Luzern haben 17 weitere Kantone sowie der Bund bereits Gelder für den Kasernen-Neubau gesprochen.

Nötig wurde die Abstimmung im grössten Zentralschweizer Kanton, weil gegen die Beteiligung Luzerns innert Kürze erfolgreich das Referendum ergriffen wurde. Dies von SP, Grünen, GLP und der Freidenker-Vereinigung Schweiz, die sich für Personen ohne Konfession einsetzt. (jon/sat)

Schaffhausen hält an Krankenkassenprämien für Kinder fest

Mit 64,9 Prozent hat sich die Schaffhauser Stimmbevölkerung am Sonntag dagegen ausgesprochen, als erster Kanton der Schweiz die Krankenkassenprämien für Kinder abzuschaffen. Und zwar nicht nur die Schaffhauserinnen und Schaffhauser haben das Ansinnen deutlich abgelehnt, sondern auch alle Gemeinden des Kantons. Und somit auch die einwohnerstärksten Gemeinden Schaffhausen und Neuhausen. (sat)

Schwyz: SVP verteidigt Regierungssitz, FDP muss zittern

Wegen Rücktritten waren im Kanton Schwyz am Sonntag zwei Sitze in der siebenköpfigen Regierung neu zu bestellen. Dabei konnte Xaver Schuler-Steiner den SVP-Sitz äusserst knapp verteidigen. Die FDP dagegen muss mit ihrem Kandidaten in den zweiten Wahlgang Ende November. Auf den Fersen sind dem Freisinn dabei die GLP mit ihrer Kandidatin – der einzigen Frau im laufenden Wahlkampf in Schwyz. Etwas abgeschlagen liegt die SP mit ihrem Kandidaten. (sat)

Neuenburg will keine obligatorische Zahnpflegeversicherung

Nach den Kantonen Waadt und Genf stimmte Neuenburg am Sonntag als dritter Westschweizer Kanton über eine obligatorische Zahnpflegeversicherung ab. Wie bereits in den beiden anderen Kanton fiel die Vorlage bei der Stimmbevölkerung ebenfalls durch. Über 63 Prozent lehnten die Vorlage ab. Bei einem Ja wäre Neuenburg der erste Schweizer Kanton mit einer obligatorischen Zahnversicherung gewesen. (abi)

Waadt spricht sich für Justizrat aus

In der Waadt wird die Aufsicht über die kantonale Justiz gestärkt. Die Stimmbevölkerung sprach sich mit 65,1 Prozent für die Schaffung eines Justizrates aus. Dieser soll der Justiz auf die Finger schauen und die Gewaltenteilung sicherstellen. Der Ruf nach einem Justizrat war erstmals 2013 nach dem Mord an der 19-jährigen Marie laut geworden. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,3 Prozent. (rwa)