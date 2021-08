Afghanistan–Schweiz Kabul-Evakuation: Swiss-Maschine bringt 219 Passagiere nach Zürich Die Schweiz hat 141 afghanische Staatsbürger ins Land geholt. Dabei handelt es sich um Lokalpersonal der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit und ihre Angehörigen.

Evakuationsflüge aus Kabul: Die Schweiz hilft vom rückwärtigen Verbindungsflughafen Taschkent aus. (Symbolbild) Keystone

Das Flugzeug sei am Dienstagmorgen kurz nach 1 Uhr in Zürich gelandet, meldet das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (Eda) auf Twitter. An Bord seien 219 Passagiere gewesen, darunter auch 78 Passagiere aus Afghanistan, Deutschland und Schweden. Das Flugzeug startete vom Flughafen der usbekischen Hauptstadt Taschkent.

Der Charterflug aus #Taschkent ist heute kurz nach 1 Uhr mit 219 Passagieren in #Zürich gelandet. An Bord:



141 afghanisches DEZA Lokalpersonal & ihre Angehörigen

78 Passagiere aus 🇦🇫, 🇩🇪 & 🇸🇪



Die 🇨🇭 trägt weiterhin an die globalen Evakuierungsanstrengungen aus #Kabul bei. — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) August 24, 2021

Bei 141 der Evakuierten handelt es sich um Lokalpersonal und deren Angehörige. Das Lokalpersonal war in Afghanistan von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) rekrutiert worden. (wap)