Agrarinitiativen «Nichts mit Trinkwasser zu tun»: Breite Front gegen Agrarinitiativen Bauernverbände und Lebensmittelindustrie warnen vor den Agrarinitativen, über die im Juni abgestimmt wird. Arbeitsplätze seien in Gefahr, ebenso der Biolandbau in der Schweiz.

Bauernverbände machen gegen Trinkwasser- und Pestizidinitiative mobil. (Symbolbild) SZ

Am 13. Juni stimmen die Schweizer über die Zukunft der Landwirtschaft ab: Mit der «Initiative für sauberes Trinkwasser» und der «Initiative für eine Schweiz ohne Pestizide» würden der Landwirtschaft strenge Regeln gesetzt. Zu strenge, findet eine breite Koalition von Landwirtschaftsverbänden und Lebensmittelindustrie. Am Dienstag eröffneten sie mit einer Medienkonferenz den Abstimmungskampf. Die beiden Initiativen drohten, die positiven Entwicklungen in der Schweizer Landwirtschaft abzuwürgen, so ihre Kernbotschaft. «Weniger einheimische Produktion, mehr Importe, teurere Lebensmittelpreise, mehr Foodwaste, Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung» : All das würde bei einer Annahme der Initiative in Kauf genommen, so das Argumentarium der Gegner.

Dabei habe sich die Schweizer Landwirtschaft in ökologischer Hinsicht positiv entwickelt, sagte die Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands, Anne Challandes. Dies sei eine Folge der Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN), mit dem Bauernbetriebe Bundesgelder erhalten, wenn sie beispielsweise Flächen für die Förderung der Biodiversität reservierten. Da die Trinkwasserinitiative solche Zahlungen nur noch für Betriebe zulassen wolle, die sämtliches Futter auf dem eigenen Land produzierten, wäre dieses System gefährdet, warnte der Präsident des Bauernverbandes, Nationalrat Markus Ritter. Auch viele Biobetriebe könnten diese Bedingung nicht erfüllen. Der Initiative gehe es um einen Systemwechsel, nicht um den Schutz des Grundwassers: «Die Trinkwasserinitiative hat nichts mit Trinkwasser zu tun.»

Industrie befürchtet das Aus für Schweizer Schokolade

Die Präsidentin der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien, Nationalrätin Isabelle Moret, warnte vor ungeahnten wirtschaftlichen Konsequenzen der Pestizidinitative. Das angestrebte Totalverbot von synthetischen Pflanzenschutzmitteln betreffe nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch den Import von Rohstoffen. Betroffen wären also auch Betriebe der Lebensmittelindustrie, etwa die Schokoladen- und Kaffeeproduktion. Diese dürften bei Annahme der Initiative nur noch Kakao und Kaffee aus pestizidfreiem Anbau verarbeiten. Um die bestehende Produktion sicherzustellen, müssten sie auf dem Weltmarkt 50 Prozent der gesamten Bio-Kakaoproduktion und 21 der Bio-Kaffeeproduktion beanspruchen, so Moret. Die Konsequenz sei klar: «Die Industrie müsste ihre Produktion ins Ausland verlagern».

Die Pestizidinitative wird von der Grünen Partei der Schweiz und den Bioverbänden Demeter und Biosuisse unterstützt, die Trinkwasserinitiative von den Grünliberalen, der SP, den Grünen und der Umweltschutzorganisation Pro Natura. Der Bundesrat teilt das Ziel, die Pestizidbelastung im Grundwasser weiter abzusenken, will den Pestizideinsatz aber schrittweise absenken. Der vorgeschlagene Absenkpfad ist aber umstritten. Im Parlament wird derzeit ein indirekter Gegenvorschlag diskutiert.