AHV-Reform Widmer-Schlumpf zur Altersvorsorge: «Frauen sollten mindestens 70 Prozent erwerbstätig sein» Die ehemalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf rät Frauen, mindestens 70 Prozent zu arbeiten, um im Alter ein gutes Leben führen zu können. Deren Widerstand gegen die AHV-Reform versteht sie nicht.

Eveline Widmer-Schlumpf befürwortet die AHV-Reform.

Was braucht es, um im Alter ein gutes Leben führen zu können? Diese Frage wird in der Debatte über die AHV-Reform wieder häufiger gestellt. Für Eveline Widmer-Schlumpf, alt Bundesrätin und Präsidentin der Pro Senectute, ist klar, dass der Lebensstandard vom Erwerbsgrad abhängt: «Jede Frau sollte heute mindestens 70 Prozent erwerbstätig sein, um ein Leben führen zu können, das demjenigen vor Eintritt ins Rentenalter entspricht», sagt sie in einem Interview mit der NZZ am Sonntag.

Der Rat gelte auch für Männer, so Widmer-Schlumpf. Wer sich eine Pensionskasse aufbauen wolle, brauche ein Jahreseinkommen von mehr als 20'000 Franken oder eine dritte Säule. «Man muss bereits mit 30 daran denken, dass das Leben nach 65 noch lange weitergehen kann», so Widmer-Schlumpf. «Da wird es knapp nur mit der AHV».

Lohnungleichheit sei kein Argument gegen die Reform

Kontext der Aussage ist die Debatte über die AHV-Reform, über die die Schweiz im September abstimmt. Diese sieht eine Angleichung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre vor sowie Kompensationszahlungen für Frauen, die in den nächsten Jahren pensioniert werden. Zweiter Bestandteil der Reform ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent.

Für den Widerstand von Frauen gegen die Reform hat Widmer-Schlumpf kein Verständnis, da die AHV-Revision für sie keine Benachteiligung darstelle. Dass oft andere Argumente wie die Lohnungleichheit ins Feld geführt werden, lässt sie nicht gelten: «Man muss doch dort, wo eine vernünftige Lösung vorliegt, diese nicht gefährden, bloss weil in anderen Bereichen noch erheblicher Handlungsbedarf besteht.» (gb)