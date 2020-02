Aktivisten von Extinction Rebellion protestieren gegen Rohstoffhändler Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben am Montagmorgen die Büros von mehreren Rohstoffhändlern in Lausanne und Genf für ein paar Stunden besetzt. Damit wollten sie die Intransparenz der Branche anprangern.

Beim Protest wurde etwa das Genfer Büro von Cargill zeitweise besetzt. Twitter

(rwa) Die Mitglieder des Kollektivs tauchten in Firmenbüros von Cargill, Gunvor, Ifchor und Mercuria auf, wie Extinction Rebellion bekannt gab. Bilder auf sozialen Medien zeigen zahlreiche Aktivisten in Firmengebäuden.

In einer Mitteilung prangert Extinction Rebellion die intransparenten Geschäfte der Unternehmen an. Rohstoffhandel würde die Welt und die Umwelt zerstören. In der Schweiz seien mehr als 500 Firmen in diesem Bereich tätig.