Also doch: Die Maskenpflicht im

öffentlichen Verkehr kommt Neue Wende in der Maskenfrage: Ab nächstem Montag muss in Bus, Tram, Zug, auf dem Schiff und in Bergbahnen eine Maske getragen werden. Damit reagiert der Bundesrat auf die steigende Zahl Coronainfektionen.

Bald kein Einzelfall mehr: Frau mit Schutzmaske im Zug. (Symbolbild) Gian Ehrenzeller / Keystone

(mg) Wer ab dem 6. Juli im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss eine Maske tragen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Personen ab zwölf Jahren müssen damit ab Montag in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen eine Maske tragen. Damit reagiert der Bundesrat auf die steigende Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus und auf einen entsprechenden Wunsch verschiedener Kantone.

Man müsse «eine neue Balance» finden «zwischen Vorsicht und Lockerheit und zwischen Vorschrift und Eigenverantwortung», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Bundeshausmedien in Bern. Eine Bundeslösung mache hier mehr Sinn als unterschiedliche kantonale Lösungen. Bisher galt im öffentlichen Verkehr lediglich die dringende Empfehlung, zu Stosszeiten eine Maske zu tragen wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Diese Empfehlung wurde aber wenig befolgt. Wiederholt hatte sich der Bundesrat zuvor vor einer generellen Maskenpflicht gedrückt.

Nach den Ferien im Risikogebiet geht es erst in die Quarantäne

Ebenfalls hat der Bundesrat entschieden, dass Einreisende aus Risikogebieten künftig erst in Quarantäne gehen müssen. Konkret muss ab Montag, wer aus einem solchen Gebiet in die Schweiz einreist, für zehn Tage in die Quarantäne. Welches solche «Risikogebiete» sind, wird das Bundesamt für Gesundheit jeweils auf einer Liste publizieren. Diese soll laufend aktualisiert werden. «Es könnte Schweden sein, vielleicht auch Serbien», so Bundesrat Alain Berset.

Einreisende aus solchen Gebieten werden beim Grenzübertritt informiert und müssen sich bei den kantonalen Behörden melden. Die Flug- und Reisebusgesellschaften werden zudem angewiesen, kranke Passagiere nicht zu transportieren.