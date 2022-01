Altersvorsorge «Mogelpackung»: Referendum gegen AHV-Reform ist lanciert Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Verbänden hat am Dienstag das Referendum gegen die AHV-Reform gestartet. Sie befürchten, «AHV 21» sei erst der Anfang vom Renten-Abbau.

Das Parlament einigte sich im Dezember darauf, wie es die AHV reformieren will. Dagegen wurde von linker Seite das Referendum ergriffen. Keystone

Als sich das Parlament im Dezember darauf einigte, wie es die AHV reformieren möchte, war bereits klar: Das Stimmvolk wird das letzte Wort haben. Am Dienstag nun hat das Bündnis gegen «AHV 21» das Referendum vor den Medien in Bern offiziell lanciert. Vor allem für die Frauen sei die «AHV-Abbauvorlage» eine «Mogelpackung», heisst es in einer Mitteilung. Sie müssten jährliche Rentenkürzungen von 1200 Franken hinnehmen – obwohl ihre Rentenlücke noch immer rund einen Drittel betrage.

«Die Hälfte aller Frauen, die 2019 in Rente gingen, müssen mit weniger als 1’770 Franken AHV-Rente pro Monat auskommen», wird Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, zitiert. «Diese Renten sind zu tief, eine Verschlechterung ist deshalb inakzeptabel.» Und auch für Unia-Präsidentin Vania Alleva löst die Reform die Rentenprobleme der Frauen nicht: «Die Reform geht voll zulasten der Frauen und ist schlicht unzumutbar», sagt sie.

Dies bestätigt auch Léonore Porchet, waadtländer Nationalrätin der Grünen und Vizepräsidentin von Travail Suisse: «Die Frauen werden im Alter und auf dem Arbeitsmarkt bereits heute massiv benachteiligt und sollen nun auch noch für diese Reform bezahlen.»

Weitere Erhöhung des Rentenalters befürchtet

Für das Bündnis ist klar: «AHV 21» sei erst der Anfang des Rentenabbaus, heisst es in einer Mitteilung. «Arbeitgeber und bürgerliche Parteien setzen auf weitere Angriffe auf das Herzstück der sozialen Sicherheit in diesem Land.» Die Rentenalter 66 und 67 für alle seien bereits geplant und auch bei den Pensionskassen seien weitere Rentensenkungen vorgesehen.

Die Rentenreform sieht eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters für Frauen um ein Jahr auf 65 Jahre vor. Uneinig war sich das Parlament lange, wie diese Erhöhung kompensiert werden soll für Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Schliesslich haben die Räte entschieden, die ersten neun Frauenjahrgänge zu entschädigen. Wie hoch dieser Zuschlag ist, hängt vom Zeitpunkt der Pensionierung und vom Einkommen ab. (abi)