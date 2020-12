Ansteckungen Stagnieren Gesundheitsminister Berset sorgt sich über die Entwicklung der Coronazahlen Bundesrat Alain Berset zeigte sich angesichts der stagnierenden Coronazahlen in der Schweiz besorgt. Trotzdem verzichtete er an einer Pressekonferenz im Kanton Baselland auf scharfe Worte.

Alain Berset äusserte sich am Donnerstag zu den Coronazahlen in der Schweiz. Keystone

(zaz/agl) Bezüglich der Coronazahlen in der Schweiz sagte der Gesundheitsminister: «Zwar hat man besonders in den Westschweizer Kantonen die Zahlen drücken können, doch jetzt verharren diese auf einem hohen Niveau». Das sei beunruhigend, besonders mit dem Blick auf die Festtage. Denn wenn man schon auf einem hohen Niveau starte, dann könnten diese schnell explodieren. Das habe man im Herbst zu Beginn der zweiten Welle gesehen.

Alain Berset betonte, dass man die Fallzahlen nur «gemeinsam» in den Griff kriegen könne. Ausserdem müssten genügend früh verschärfte Massnahmen ergriffen werden, wenn die Zahlen besorgniserregend seien. Im Baselland stagnieren die Zahlen und sind aktuell sogar leicht steigend. Im Gegensatz zu Basel-Stadt sind die Massnahmen aber milder. Das stösst nicht überall auf Verständnis. Doch Berset verzichtete am Donnerstag auf einen scharfen Appell: «Es ist momentan nicht die Aufgabe des Bundes, den Kantonen vorzuschreiben, was sie tun sollen. Ich glaube, wir sind alle alt genug».

Planungssicherheit für Skigebiete und Betriebe

Zur kommenden Skisaison sagte Berset, die Schweiz lasse sich durch das Ausland nicht unter Druck setzen. Ziel sei es, eine stabile Situation und Planungssicherheit für die Betriebe und Skigebiete zu schaffen. Dazu seien verschiedene Kantone und Gebiete angehört worden. Bereits vergangene Woche hat Berset angekündigt, dass der Bundesrat am Freitag allfällige weitere Massnahmen diskutieren wird.

Alain Berset besuchte das Baselbiet, um die Situation vor Ort in Augenschein zu nehmen. Zusammen mit den Regierungsräten Thomas Weber von der Gesundheitsdirektion und Kathrin Schweizer von der Sicherheitsdirektion besuchte er das Spital Bruderholz, das in der ersten Welle als Corona-Referenzspital gedient hatte. Auch dem Testzentrum Feldreben in Muttenz stattete er einen Besuch ab. Ebenfalls tauschte er sich mit einer Delegation des Kantons aus.