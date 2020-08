Auch Agenturen müssen behindertengängig sein: Aufsicht weist Post in die Schranken

Will die Post eine Filiale schliessen, muss die Agentur als Ersatz ebenfalls behindertengängig sein. Das bekräftigt die Aufsicht – und untersagt der Post im konkreten Fall in Freiburg die geplante Umwandlung in Agentur.