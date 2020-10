Auch der Kanton Bern führt die Maskenpflicht in den Läden ein Ein weiterer Kanton führt die Maskenpflicht ein: Der Berner Regierungsrat hat am Mittwoch beschlossen, dass man nur noch mit Schutzmaske einkaufen kann.

Ab Montag gilt in Bern eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Der Kanton Solothurn kennt eine solche bereits schon. Hanspeter Bärtschi / SZ

(mg) Nun also doch: Im Kanton Bern gilt ab Montag eine Maskenpflicht. Das hat der Regierungsrat an einem Point de Presse am Mittwoch bekannt gegeben. Ausschlaggebend sind die gestiegenen Ansteckungszahlen im Kanton. Am Mittwoch wurden in Bern 84 neue Ansteckungen gemeldet. Bern ist einer der wenigen Kantone, die weiterhin täglich die Fallzahlen melden - zusätzlich noch nach Wohngemeinden aufgeschlüsselt.

Die Maskenpflicht im Kanton Bern war bereits früher erwartet worden. Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg hatte angekündigt, dass man bei durchschnittlich 35 Coronafällen pro Tag eine Maskenpflicht einführen werde. Dieser Grenzwert war schon länger erreicht. Trotzdem hatte der Regierungsrat erst Ende September auf eine Einführung verzichtet. Die Berner Kantonsärztin hat damals aber bereits wieder zu Homeoffice geraten.

Bereits kennen diverse Kantone in der Schweiz eine Maskenpflicht. Ebenfalls am Mittwoch hat der Kanton Zug entschieden, dass ab Samstag beim Einkaufen eine Maske getragen werden muss. In der Deutschschweiz muss in Zürich, Basel-Stadt, Wallis, Freiburg und Solothurn in Läden eine Schutzmaske getragen werden.