Bald geht die Fasnacht in der Zentralschweiz so richtig los. Bis es soweit ist, wird geklebt, genäht und gebastelt. So auch beim Verein «Frohes Alter» in Baar. PilatusToday hat die wohl älteste Fasnachts-Gruppe der Zentralschweiz bei den letzten Arbeiten begleitet.