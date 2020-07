Auf und Ab: BAG meldet 92 neue Ansteckungen und vier Hospitalisierungen

Gemäss den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit befinden sich derzeit 2328 Personen in Quarantäne und 630 Personen in Isolation. Todesfälle wurden in den letzten 24 Stunden nicht verzeichnet.



Am Freitag meldet das BAG 92 neue Ansteckungen. Keystone

(wap) In den 24 Stunden wurden insgesamt 7117 Tests durchgeführt. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 33'382 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon sind 1688 Personen verstorben. Die Anzahl der Neuansteckungen bewegt sich im Bereich der Vortage. Am Dienstag waren 70, am Mittwoch 152 und am Donnerstag 142 neue Fälle gemeldet worden.