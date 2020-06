BAG meldet am Freitag erneut 17 neue bestätigte Coronainfektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Freitag 17 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Coronafälle in der Schweiz und in Liechtenstein auf 31'217 Personen.

Kampagne des Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Keystone

(sat) Zuvor waren dem BAG am Donnerstag ebenfalls 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Mittwoch waren es noch 37 gewesen. An den Folgen einer Covid19-Erkrankung sind insgesamt 1680 Menschen verstorben. Damit sind laut BAG in den vergangenen 24 Stunden zwei neue Todesfälle dazu gekommen.