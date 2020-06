BAG meldet am Montag sieben neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Montag sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der bestätigten Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein auf 30'972.

Die Kampagne des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus hängt seit Montag auch an Mittelschulen wie hier in Bern. Anthony Anex / Keystone

(sat) Laut dem aktualisierten täglichen Situationsbericht des BAG sind dem Bund bis am Montagmorgen insgesamt 30'972 bestätigte Infektionen mit Covid-19 gemeldet worden. Das sind sieben zusätzliche Coronafälle in den letzten 24 Stunden. Am Vortag hat das BAG neun neue Infektionen gemeldet. In der vergangenen Woche lagen die Ansteckungszahlen jeweils im tiefen zweistelligen Bereich. Das BAG verweist im Situationsbericht jedoch darauf, die Fallzahlen der Neuansteckungen unterlägen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Bis Montag sind dem Bundesamt für Gesundheit 1661 Todesfälle in Verbindung mit einer Coronainfektion gemeldet worden. Somit ist dem Bund seit Sonntag kein zusätzlicher Todesfall gemeldet worden.