BAG meldet am Samstag 295 neue Infektionen und einen Todesfall Zwei Personen mussten neu hospitalisiert werden. Insgesamt wurden 9927 Coronatests durchgeführt. 15'037 Rückkehrer befinden sich nach der Einreise in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau (Symbolbild). Keystone

(wap) Im Fürstentum Liechtenstein ist eine Person am Coronavirus gestorben. In der Schweiz mussten zwei Personen hospitalisiert werden. Dies meldete das Bundesamt für Gesundheit am Samstag. Insgesamt sind in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein bisher 1720 Corona-Infizierte gestorben, dies bei 39'627 laborbestätigten Fällen. 1739 Personen befinden sich derzeit in Isolation, 5742 sind in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Dazu kommen 15'037 Personen, die sich nach der Rückkehr aus dem Ausland in Quarantäne befinden.