BAG meldet am Sonntag 85 neue bestätigte Coronafälle Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Sonntag 85 neue laborbestätigte Coronafälle gemeldet. Damit bewegen sich die Zahlen auf dem Niveau der letzten Tage.

Am Samstag wurden etwas über 5000 Coronatests durchgeführt. Ronald Wittek / EPA

(agl) Am Freitag wurden 108 neue Fälle gemeldet, am Samstag 104. Neue Todesfälle meldet das BAG am Sonntag keine, insgesamt sind 1686 Personen an den Folgen des Virus gestorben. Einen leichten Zuwachs um vier Personen gab es derweil bei den Spitaleinweisungen von Corona-Patienten. Die Zahl zusätzlicher Tests ist am Wochenende mit 5149 etwas tiefer als in den Tagen zuvor. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt fast 50'000 Personen auf das Coronavirus getestet.

Insgesamt gab es in der Schweiz bis am Sonntag 32'883 Coronafälle. Über 680'000 Tests wurden durchgeführt, von denen 5,8 Prozent positiv ausfielen.